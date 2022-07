Cristiano Ronaldo recibe centenares de críticas por su nuevo negocio

Hace justo un año, Cristiano Ronaldo presentaba el Pestana CR7 Times Square, un lujoso complejo hotelero en la Gran Manzana. "¡Reserve ahora y descubra un hotel nuevo, en la mejor ubicación de la ciudad!", espetaba por entonces el futbolista en sus redes sociales. Al Pestana de Nueva York se unía uno en Madrid, Lisboa, Funchal y Marrakech.

El complejo hotelero que inauguró Ronaldo en Nueva York está ubicado en una de las zonas más turísticas de Manhattan. Con cuatro estrellas, el hotel parecía ser perfecto para pasar unos días en Nueva York. Lo sorprendente llegó cuando las plataformas de opinión empezaron a llenarse de quejas y reclamaciones muy contundentes. Tanto el tamaño de las habitaciones, como la disposición de las mismas, han sido objeto de señalamiento por parte de los huéspedes. "Las habitaciones son muy pequeñas. El armario, una simple barra y en algunas, ni eso", señala un usuario. "Buena ubicación, pero muy caro para el tamaño de las habitaciones. La nuestra no tenía closet ni lugar para dejar las maletas. Nada de otro mundo, no volveremos", espetaba otro.

Además, los clientes explican que se realizan cobros excesivos y sin previo aviso en las tarjetas. "Son unos ladrones, no confiéis y no deis vuestra tarjeta, de vergüenza", explica uno de los huéspedes en las plataformas de opinión. "Fui con mi mujer a pasar unas vacaciones, nada más llegar nos cobraron 300 dólares de fianza y nos comenzaron a realizar cargos sin explicación. A mes y medio de nuestra estancia aún no nos han devuelto nada de los más de 2.800 dólares que nos quitaron, ni siquiera contestan a los correos", detalla otro cliente.

Sin duda, estos cobros son motivo de crítica por parte de los clientes, que se muestran muy descontentos con la calidad del hotel. En líneas generales, el hotel de Cristiano Ronaldo cuenta con 176 habitaciones, todas ellas con vistas a la ciudad de Manhattan. Si bien el hotel tiene el nombre de CR7, no cuenta con ningún icono del futbolista. Pese a todas las críticas, el hotel cuenta con una muy buena nota media, por encima del 8 sobre 10. El motivo parece ser el personal de recepción. Sandro y Marilyn son dos de las personas que se encargan de solucionar los problemas de los huéspedes. "Lo mejor, el trato recibido por Marilyn y Sandro el chico portugués, que nos trató de maravilla", señala un cliente. "Personal muy amable, en especial Marilyn", detalla otro de los huéspedes.