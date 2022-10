Carmina Barrios evitó que la policía detuviera a María León en otra ocasión

María León ha protagonizado el foco mediático de Sevilla en los últimos días. Su detención por la policía local, a causa de una supuesta agresión de la actriz a un agente, hizo sonar las alarmas. Horas más tarde, la hermana de Paco León se defendía, emitiendo un comunicado en el que alegaba haber sido víctima de un abuso policial. Pese al suceso, María León ha mostrado su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, pero nunca va a ceder ante una injusticia. Ahora, OkDiario publica una nueva información que, de ser cierta, dejaría en mal lugar a la actriz.

Este segundo encontronazo protagonizado por la artista se ubica en un taxi. Al parecer, María León vomitó en el coche a causa de estar en un aparente estado de embriaguez. Tras ello, decidió, supuestamente, bajarse del vehículo y marcharse sin pagar la carrera. Fue entonces cuando se posicionó en la acera de enfrente para pedir otro taxi.

En ese momento, dos agentes de policía decidieron intervenir al ver la actitud de la actriz. Al parecer, al preguntarle qué pasaba, María León contestó con cierta chulería: "¿Qué pasa? Sí. He sido yo. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo poner mala? Tú eres un mongolo".

María León empezó a grabar a los agentes, que le pidieron que se identificara. Fue en ese momento en el que llamó a su madre, que se acercó al lugar de los hechos con su documentación para evitar que acabara en comisaría. El citado medio asegura que León se fue sin pagar al taxista, que decidió no denunciar al ser un personaje público que le podría poner en problemas.