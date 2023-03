Así es ‘Nacho’, la serie que no se te hará corta

ATRESplayer PREMIUM estrena este domingo Nacho, la serie sobre la vida del actor de cine para adultos Nacho Vidal. Esta ficción, que inicialmente iba para LIONSGATE+, aterrizó en la plataforma de Atresmedia tras el cierre de la distribuidora original. Producida por Bambu Producciones, Nacho relata cómo es la trastienda del cine más picante de nuestro país en los ojos de uno de los actores más reconocidos de España.

No es habitual que una serie que originalmente estaba pensada para una plataforma acabe emitiéndose en otra. Montse García, directora de ficción de Atresmedia, aseguró en rueda de prensa que Nacho les llegó “hace poco, en diciembre”. La directiva explica que hicieron “una operación inédita”, pues la serie “se encarga para una plataforma, pero, por circunstancias del sector, no tiene estreno en España y encaja en nuestros originales”.

Por su parte, Teresa Fernández-Valdés, creadora y productora de la serie, señala que este movimiento “es una muestra la valentía de Atresmedia. Cuando viene una serie que ha sido escrita y diseñada para otra plataforma, teníamos miedo al ego, pero se han atrevido, han creído y lo han hecho suya. El triple salto mortal habría sido emitirla en abierto, que hemos luchado por ello. Estamos en las mejores manos”.

La serie cuenta con ocho capítulos y está protagonizada por Martiño Rivas. Con un ritmo trepidante, Nacho explica los inicios de Nacho Vidal en el mundo del cine para adultos y como hace de su miembro un negocio millonario. A Martiño se suman María de Nati, Andrés Velencoso, Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Montse Guallar o Nacho Novo, entre otros.

Valdés ha querido remarcar que “Nacho es una serie de entretenimiento, no es una serie porno ni un biopic, sino una ficción que se ha tomado muchas licencias. Pero, por encima de todo, es un proyecto descarado, atrevido y controvertido.” En la serie se tratan temas tan importantes como el consentimiento o la importancia de reflejar que el cine para adultos es ficción pura y dura, nunca mejor dicho. "Tenemos grandes problemas en este país porque no se acaba de entender que el no es no. Y esto, ligado al sexo, es un problema mayor”, ha señalado la creadora.

En cuanto a su protagonista, el gallego es un gran atractivo para lanzarse a ver esta serie. “Ha sido un viaje muy bonito, mas allá de los famosos 25 centímetros, Nacho Vidal tenía un carisma, una presencia y una desinhibición que le convierte en un actor único en el género”, explica Martiño Rivas, que dudó mucho si aceptar el proyecto. El gallego tenía claro que “el grado de exposición que iba a demandar” era muy alto. “Sabía que tenía un material sensible entre manos”, ha bromeado, asegurando que el personaje de Nacho Vidal está más asentado de lo que pensaba en el imaginario colectivo de la sociedad española.

“Hay muchas cualidades de Nacho que admiro, pero desgraciadamente no las tengo”, ha señalado Rivas con una sonrisa pícara. “Muchas veces, a la hora de abordar una escena, pensaba qué haría yo, porque Nacho haría lo contrario”, ha explicado el actor, que ha compartido muchas escenas con María de Nati. La actriz interpreta a Sara Bernat, el primer amor reconocido de Nacho Vidal, y asegura que su personaje “tiene una manera de atacar, sobre todo a los hombres, muy elegante. Es un huracán y ha precisado de mucha seguridad por mi parte, porque no nos parecemos en nada”.

El equipo de Nacho ha insistido en destacar que la serie no es un biopic. De hecho, la ficción pasa por alto el mundo de las drogas al que entró Nacho Vidal de cabeza. “Todos me preguntan por lo del sapo, pero a mí me parece aburrido. Esta serie está concebida para hablar de un tabú que es el sexo, no la droga”, ha explicado Teresa Fernández-Valdés. “Esto es como Billy Elliott, pero él no quiere bailar, quiere follar”.