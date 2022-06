Àlex Monner, Ricardo Gómez y Claudia Salas desvelan su experiencia con la fiesta y las drogas

La adolescencia es una etapa maravillosa. El autodescubrimiento y los primeros pasos fuera del nido marcan nuestra identidad. Es por ello que la curiosidad por cómo eran nuestros famosos en sus primeras fiestas es mayúscula. Tras el intenso rodaje de La Ruta, la nueva serie de ATRESplayer PREMIUM sobre la ruta del Bakalao, los actores Ricardo Gómez, Àlex Monner, Claudia Salas, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa han querido desvelar cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la noche. Las drogas, los amigos y los sacrificios marcan la incipiente etapa de estos grandes nombres del panorama actoral español.

En una entrevista concedida a TVienes, Àlex Monner, uno de los protagonistas de La Ruta, ha asegurado que descubrió el mundo de las drogas muy pronto. "Fumé porros a full y bebí mucha birra. Recuerdo esas primeras fiestas espectaculares. La primera vez que vi un concierto morao de eme fue una experiencia espectacular", detalla el catalán, que solía acudir al Festival Sonar asiduamente. "Las primeras veces que fui al Sonar con dieciocho años era entrar y sentir que se abría un mundo nuevo. Conocí a mi exnovia allí y a un grupo de gente con el que pude subir un peldaño hacia el proyecto de adulto que soy ahora. Fue la hsotia, una de las épocas más felices de mi vida", asegura.

Por su parte, Guillem Barbosa, actor de teatro en Barcelona, ha explicado que "frecuentaba mucho el Moog de Barcelona". "Salía cada fin de semana, los dieciocho fueron una época de tomar anfetamina con mucho interés, lo recuerdo como volar, entrar, sudar, bailar, ponerte en el podium, que la gente te mirara, una libertad sin prejuicios", asegura Barbosa, que ha hecho muy buenas migas con Monner en el rodaje de la serie de Atresmedia.

A Monner y Barbosa se unen Elisabet Casanovas y Claudia Salas. Las actrices catalanas tienen una visión muy diferente del mundo de la noche. "Pasé una muy buena adolescencia, pero creo que fue gracias a mi grupo de amigas", detalla Elisabet Casanovas. "Mis amigas son las de toda la vida, son las que han configurado en gran parte cómo soy ahora. Fue una época en la que estábamos muy unidas, las primeras fiestas las asocio a ellas", añade. Claudia Salas, en cambio, explica que ella ha empezado a salir más de fiesta ahora. "Antes lo que hacía yo en las discotecas era trabajar. Yo empecé a trabajar muy pronto, con dieciocho ya estaba de camarera en una discoteca. Yo en las fiestas era la camarera", culmina la actriz de Élite.

Ricardo Gómez, protagonista de La Ruta, también ha querido detallar sus primeras incursiones en el mundo de la noche. "Antes tenías una energía, unas ganas de darlo todo. La madurez también es eso, saber decir 'me tomo una y me voy'. Yo recuerdo que tardé muchísimo en beber alcohol, siempre iba a los botellones con zumos", reconoce Gómez, que asegura que "parecía que era el que más borracho iba". "Yo siempre era el que estaba más excitado, es algo que me define el exceso de energía", culmina.