¿Albert Rivera y Malú siguen juntos? Las declaraciones que les sitúan en el punto de mira

En tiempos de desamor, con Shakira dando guantazos con la mano abierta y Premios Nobel abandonados, nos preguntamos si algunas de las parejas más mediáticas de nuestro país siguen juntos. Es el caso de Albert Rivera y Malú. El expolítico y la cantante iniciaron una relación sentimental hace ya unos años. La desaparición paulatina de Ciudadanos, con la dimisión de Rivera en su momento, han alejado al abogado del foco mediático, imposibilitando seguirle la pista.

A pesar de esto, el exlíder del partido naranja ha dado unas sorprendentes declaraciones que han aclarado cómo está la relación y en qué punto se encuentra con la cantante. Albert Rivera ha sido uno de los invitados de Proyecto 77, el nuevo podcast de Marco Peña, exjefe del Gabinete de Ministros. En este espacio sonoro, Rivera ha mostrado su lado más personal.

"Mis hijas son el motor de mi vida", ha espetado Rivera, ilusionado. Y es que el abogado y la cantante comparten a una hija en común, más allá de Daniela, la pequeña que comparte con la psicóloga Mariona Saperas. "A nivel personal, si yo tuviera que poner un punto de inflexión en mi vida más allá de la política y que te convierte en mejor persona, eso sería sin duda la paternidad. Se coloca ahí una primera prioridad. En la escala de valores siempre van a estar tus hijos lo primero", ha asegurado.

"Fui padre por primera a vez los 31 años. Creía que era entre normal y mayor, pero viendo ahora la media española creo que fui padre joven. Y luego he sido padre a los 40 años, en otra etapa más madura. Ahora tengo más tiempo que antes. A los 11 días de nacer mi hija Daniela me tuve que ir a hacer una campaña municipal en la que yo no era candidato, pero tenía que apoyar a todos los candidatos de mi partido", ha objetado,

"Y hace cuatro años empecé a salir con Malú, mi actual pareja, y tuvimos una hija que nació en junio de 2020, en plena pandemia", ha detallado, confirmando que continúan juntos y que la relación va viento en popa, pero que prefieren mantener su lado privado al margen de los focos.