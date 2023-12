Shakira y Piqué dan un giro a su relación y toman una decisión que lo cambia todo

Shakira y Gerard Piqué han dado un paso significativo hacia la reconciliación tras su difícil ruptura. A pesar de haber vivido una separación marcada por las tensiones y desacuerdos, la pareja parece haber comenzado a entenderse directamente, sin la intervención de intermediarios. Lorena Vázquez ha explicado en Espejo Público la noticia, señalando que ambos ahora son capaces de mantener una conversación telefónica sin que surjan cuchillos.

La relación entre Shakira y Piqué ha estado plagada de desafíos desde su separación, con disputas públicas y mensajes crípticos (y a veces muy directos) en las canciones de la artista. La comunicación sobre la custodia de sus hijos se realizaba hasta ahora a través de abogados, lo que agravaba la situación. Sin embargo, parece que esta dinámica ha experimentado un cambio positivo.

Lorena Vázquez asegura que Shakira se encuentra disfrutando de su vida como mujer soltera, enfocándose en sus padres y sus hijos. Ha desmentido rumores de nuevas relaciones sentimentales, afirmando que, en este momento, la cantante no tiene intenciones de iniciar una nueva relación. "No creamos en todos los nombres que nos llegan, porque ahora mismo para nada tiene ganas de tener una nueva relación sentimental. No se puede hablar de relación sentimental ni se puede hablar de un novio", ha señalado Vázquez.

En cuanto a la relación con Piqué, todo indica que ha experimentado una mejora significativa. Aunque las indirectas en las canciones de Shakira y las disputas legales habían marcado la pauta, ahora parece que ambos están dispuestos a dialogar directamente. "Las cosas están más tranquilas y parece que ella se ha dado cuenta de que a lo mejor hay que dejar de lado a los abogados y que hablando se entienden las personas", ha explicado la periodista.

Las distancias y las tensiones se han disipado, y ambas partes han adoptado una actitud más conciliadora, priorizando el bienestar de sus dos hijos. "Ahora hablan entre ellos, no era así hasta el momento. Recurrir siempre a los abogados para fijar el día que viajaban con papá o se quedaban en Miami con mamá, era de locos. Se ponen de acuerdo entre sí o con sus familiares y tratan estos detalles con cierta tranquilidad", ha señalado por su parte Informalia, fruto de declaraciones de fuentes cercanas al exfutbolista.