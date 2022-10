Fernando Tejero estalla contra una mujer a la que no le ha gustado su película: "Eres una amargada, psicópata"

Las críticas a veces pueden ser algo difícil de conllevar. Si no que se lo digan a Fernando Tejero, que ha canalizado toda su ira y frustración en una espectadora que ha salido descontenta del cine al ver su último trabajo, Modelo 77. La mujer, que ha hecho un tweet bastante inofensivo, se ha llevado varios palos del actor, que, desatado, ha propiciado todo tipo de adjetivos bastante desafortunados.

Fernando Tejero participa en Modelo 77, la nueva película del director Alberto Rodríguez. En ella, interpreta a Marbella, que acompaña a los personajes de los protagonistas, encarnados por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez. Al parecer, a la espectadora no le ha gustado demasiado la interpretación de Tejero. "El personaje de Fernando Tejero en Modelo 77 estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no?", ha espetado de forma irónica, asegurando que Tejero debía ser el segundo plato. Un tweet que ha incendiado por completo al actor.

El personaje de Fernando Tejero en MODELO 77 estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no? — Imma Pilar 🎬📽 (@rodasons) September 28, 2022

"Esto dice mucho de ti, a mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona, y más como tú lo haces", ha respondido Tejero, añadiendo que "eres una amargada y frustrada y para tú pesar muy poca gente piensa como tú". Sin duda, la crítica ha afectado de lo lindo a Fernando, que no ha dudado en continuar escupiendo bilis. "Háztelo mirar y respeta mi trabajo, ¿A qué te dedicas tú, psicópata?", ha culminado.

Esto dice mucho de ti,a mi cuando no me gusta alguien,no me molesto en comentar nada de esa persona,y más como tú lo haces,eres una amargada y fustrada y para tú pesar muy poca gente piensa como tú ,háztelo mirar y respeta mi trabajo ¿A que te dedicas tu,psicopata? — FernandoTejero (@fertejerom) September 30, 2022

Rápidamente, los adeptos del actor le han aconsejado rectificar. "Fernando, un consejo, y por favor no te lo tomes a mal: borra", ha objetado un usuario. "Creo que te has pasado de frenada, Fernando. Rectificar es de sabios", ha espetado acertadamente otro. "Lo siento, pero el tono de este tuit me parece completamente desafortunado e inmerecido. Respetamos tu trabajo, pero no la agresión desmesurada y fuera de lugar", ha añadido un tercero. Por suerte, también ha habido hueco para el humor, pues un usuario que pretendía quitar hierro al asunto ha utilizado la frase más popular de uno de los personajes más reconocidos del actor: "Un poquito de por favor".