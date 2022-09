Repiso, el mayor donante de la provincia, marca un nuevo hito: 400 donaciones

Lo de ayudar a la gente es el día a día de José María Repiso. Es la base de su trabajo como Inspector Jefe de la Policía Local de Puerto Real, un cuerpo en el que lleva casi 34 años. En su labor policial ayuda a gente, y en muchas ocasiones salva vidas, de personas a las que le pone cara y con las que tiene un trato directo. Pero además de eso, puede presumir de que con una labor voluntaria que viene ejerciendo desde febrero de 1982, donar sangre, presta ayuda y salva vidas de centenares de personas anónimas para él.

Este lunes, Repiso ha marcado un hito en la historia de los donantes de sangre de la provincia de Cádiz y de todo el país. Ha realizado su donación número 400. Cuatro centenares de pinchazos en sus marcados brazos en los que tiene algún que otro callo, que le llenan de satisfacción.

A las 09:00 horas, en el punto fijo de donación del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, en el Hospital Puerta del Mar, José María Repiso ha marcado un récord difícil de batir. Con las 400 donaciones que ya ha realizado ha salvado 1.200 vidas. Es un dato que no olvida y lo que le empuja a seguir acudiendo siempre que es posible. Y es que, los 450 mililitros de cada extracción de sangre tienen tres componentes básicos: hematíes, plasma y plaquetas (además de los glóbulos blancos), esos componentes se separan y cada uno de ellos se destina para diferentes fines concretos.

“Aquí estoy otra vez. En mi segunda casa”, dice Repiso al acceder al punto de donación, donde es un viejo conocido. “Más gente como él es lo que nos hace falta”, dice en voz alta María José, una de las trabajadoras del Centro con la que ya tiene una amistad. En la App 'Dona Sangre Andalucía', que Repiso tiene instalada en su móvil, figuran 132 donaciones de sangre y 267 de aféresis (plasma o plaquetas). Un total de 399 ya que la que realizaba este lunes aún no estaba registrada.

Son 40 años de donaciones con una asiduidad muy precisa, ya que cumple a rajatabla los tiempos de espera que hay que respetar entre donaciones. La primera fue febrero de 1982 cuando tenía 19 años recién cumplidos, “y la única vez que se me bajó la tensión, pero porque fue en un botiquín de una empresa y llegaba un trabajador herido al que tuvieron que atender rápido. No fue el mejor ambiente”, dice Repiso. En cualquier caso, no fue ningún condicionante para que acabase enganchándose.

Su esfuerzo ha sido reconocido. En 2017, recibió la distinción de ‘Gran Donante de España’, que otorga la Federación Española de Donantes de Sangre. Actualmente, cumpliendo con la normativa, puede donar sangre cuatro veces al año (las mujeres pueden hacerlo tres veces). Sin embargo, hasta el año 1993 lo hacía cada dos meses. Conserva un cuadrante con todas sus donaciones en diferentes centros, fijos o móviles, de distintos lugares de la provincia. Hoy ha marcado la donación número 400.