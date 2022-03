El Nazareno de Puerto Real ya es Regidor Perpetuo de la Villa

"Estoy muy contenta de que hayáis logrado lo que lleváis muchos años mendigando y que no había que mendigar“, fueron las palabras que la alcaldesa, Elena Amaya, dirigió a los hermanos del Nazareno de Puerto Real tras fundirse en un emocionado abrazo con su Hermano Mayor, Carlos Canca, y otros miembros de su Junta de Gobierno.

Y es que, el pleno del Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado esta tarde el nombramiento de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno como Regidor Perpetuo de la Villa. Se cumple así una pretensión de la Hermandad del Jueves Santo puertorrealeño, que ya se intentó sin éxito en 1997, y que en 2015 se retomó.

Fue la propia alcaldesa la que llevó la propuesta al pleno, y quien explicó los motivos por los que la cofradía de la Villa solicitaba el nombramiento. Aludió Elena Amaya a la “extraordinaria devoción” que existe en la Villa por la imagen del Nazareno, a su valor artístico e histórico y al “innegable carácter solidario” de la hermandad de la que es titular.

A todo esto, sumó las más de 2.000 firmas que los hermanos habían incluido en el dossier en el que solicitaban el nombramiento, los apoyos de más de una veintena de entidades locales, 120 comercios y ocho Consejos Locales de Hermandades de distintos municipios. Apuntó la primera edil que existen además dos informes favorables de la Secretaría General del Ayuntamiento y de Participación Ciudadana.

Pero como era de esperar, el apoyo no fue unánime. La propuesta salió adelante con los votos de PSOE y AxSí, mientras que Verdes Equo y Adelante Puerto Real votaron en contra. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo tras haber consultado a sus bases. No obstante, el portavoz de la formación naranja, Guillermo Cisneros, argumentó que “desde el respeto a la hermandad y a la imagen, creemos que las cuestiones religiosas deben sustentarse por los fieles y no se debe mezclar política con religión”.

Fue un argumento muy similar al utilizado por la portavoz de Verdes Equo, Vanesa Huertas, quien también manifestó su respeto a la Hermandad, pero abogó por “separar las creencias religiosas de las instituciones”.

En la misma línea, el portavoz de Adelante Puerto Real (Unidas Podemos), José Montilla, comenzó precisamente usando una cita bíblica. “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, dijo para comenzar su discurso en contra la propuesta. Recordó Montilla que España es un Estado aconfesional y defendió la neutralidad de las instituciones y su laicidad. “Otorgar este nombramiento supone una contradicción en la laicidad que deben defender los poderes públicos”, dijo.

Desde la oposición también se recordó que el nombramiento va en contra de lo que se recoge en el propio Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, que establece que se deben otorgar a personas o entidades.

A esto respondió el portavoz de AxSí, Manuel Izco, quien matizó que la propuesta se llevaba a pleno en base al Reglamento de Participación Ciudadana, ya que se trataba de una “iniciativa popular”. Los andalucistas defendieron que no solo se nombraba a la imagen del Nazareno como Regidor Perpetuo, sino también “se reconoce la labor de la Hermandad durante casi 400 años”. “Estamos para oír a los ciudadanos, lo que nos dicen y lo que nos manda”, dijo Izco, que calificó al Nazareno como una seña de identidad cultural de la Villa.

El PSOE, por su parte, a través del concejal Pedro Olmedo, aseguró que “una gran mayoría del pueblo pide este nombramiento y tenemos claro que nuestra responsabilidad es gobernar para todos”. El edil socialista, que también ensalzó el trabajo solidario de una Hermandad que “siempre está cuando el pueblo la necesita”, manifestó que “se puede estar más o menos de acuerdo con sus dogmas de fe, pero somos respetuosos con las tradiciones y abogaremos por defenderlas”.

Tras las votaciones, y remarcar la alcaldesa que la moción salía adelante, el público que llenaba el salón de plenos arrancó un largo aplauso mientras que los hermanos se abrazaban emocionados al ver cumplido un deseo que iniciaron en 1997. Visiblemente emocionado, el Hermano Mayor de la Hermandad del Nazareno dio las gracias a todos los que le habían acompañado en el camino y a quienes han apoyado la propuesta desde que se retomó.