Marisé, pregonera de la Feria: "Quiero devolver todo el cariño que me habéis dado"

“Que ganas de feria”, es lo primero que sale de la boca de la pregonera, la artista Marisé, cuando se refiere al pregón que va a dar este sábado, a las nueve de la noche en el Patio del Pozo del Parque de Las Canteras.

“Es mi primer pregón y no voy a decir que no he tenido tiempo de prepararlo”, dice bromeando, al recordar que la Peña Cultural y recreativa 5x5, que organiza esta cita, la nombró como pregonera para la Feria de 2020, por lo que ha tenido que esperar unos años para cumplir ese compromiso. “Me lo dijeron en noviembre de 2019. Cuando me llamaron yo pensé que era para cantar en la Feria y les dije que yo me había retirado. Pero cuando me ofrecieron el pregón dije que sí, que ahí sí que canto lo que haga falta”.

Y así será. La Peña y el Ayuntamiento ya tienen engalanado el Patio del Pozo para que se convierta un año más en el escenario de la bienvenida a la principal fiesta de la Villa. Será una apertura de la Feria de Primavera, y, Sobre todo, “un canto para celebrar que estamos aquí después de lo mal que lo hemos pasado en estos dos años de pandemia”.

Aunque Marisé reconoce que ha podido hacer su pregón con una cierta tranquilidad, hay cosas de última hora que ha dejado aparcadas por tradición. “Los vestidos me los hago yo misma, que me encanta la costura. Y desde que tengo trece años tengo la tradición, o la manía, de dejar algún último arreglo para el momento antes, así que el sábado lo mismo me faltan horas en el día”.

En su pregón no va a estar sola. La van a acompañar otros artistas, especialmente músicos, que estarán capitaneados por Ramón Muñoz. “A todos les tengo que dar las gracias, pero en especial a Ramón porque lo tengo aburrido. No veas lo que me está aguantando el pobre. Es una alegría poder contar con él”, dice Marisé.

Pese a que tiene en sus espaldas (y en su garganta) “muchas ferias, coronaciones y verbenas”, será la primera vez que se enfrente a un pregón, por lo que no va a dejar escapar la ocasión de ensalzar todo lo que quiere al pueblo que la ha visto crecer como persona y como artista. “De Puerto Real me gusta todo. Desde el paso marítimo, que es una delicia, a ese pinar de Las Canteras con la gruta de la Virgen de Lourdes que es una maravilla pero que tenemos que cuidar más. Tenemos un marco muy bonito, pero a veces somos tan tontos que no sabemos cuidar lo que tenemos”.

La pregonera, que espera que le acompañe el mayor número de personas posible para “poder devolver todo el cariño que me han dado siempre”, lanza un mensaje, “especialmente a los hombres”: “Tenéis que coger el botón de REC del mando a distancia y grabar la Champions, que solo va a traer disgustos. Por favor, acompañadme en el Patio del Pozo, Venid a echar un ratito con la Marisé, que está muy ilusionada”.

Hija de padre gaditano (Pedro Gutiérrez) y madre sevillana (Encarna García), Marisé se inició en el mundo artístico en 1983, de la mano de Elena la del Roro y de Lillo, en el homenaje a Guarino. Ha actuado junto artistas como Ana Reverte, María Vidal, Enrique Montoya y Marifé de Triana, entre otros. En dos ocasiones obtuvo el Primer Premio de Copla en el Casino Bahía de Cádiz.

Además, participó también en diferentes programas de televisión de la mano de Marifé de Triana, en espacios de Canal Sur Radio y Televisión y conducidos por la popular presentadora Maria Teresa Campos.

En el año 2000, dejó apartada su faceta artística para dedicarse por entero a su familia, aunque en los últimos años ha participado en diferentes galas benéficas, demostrando su gran voz y su personalidad en el escenario. Cabe destacar que no es la primera vez que es protagonista de uno de los eventos festivos de Puerto Real, ya que fue nombrada Estrella de Oriente en el año 2013.