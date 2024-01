Empleo y futuro, labrado prenda a prenda en Puerto Real

En toda Andalucía apenas hay una veintena de empresas de inserción. Una de ellas, la primera en obtener la certificación oficial definitiva, es Prendas Bahía, constituida en Puerto Real desde hace ya 20 años. Su origen se sitúa en el mes de diciembre de 2001 con el reciclaje de ropa para la tienda Prendas (calle Nueva), entonces vinculada a Caritas Arciprestal, donde se vende ropa con una segunda vida. No fue hasta el año 2005 cuando se constituyó como ‘Asociación Prendas Puerto Real’, originalmente por Cáritas Diocesana de Cádiz y Cáritas Arciprestal de Puerto Real, iniciando la actividad como empresa de inserción en el año 2008.

“Los técnicos de Cáritas nos acompañaron en los inicios y fueron los que nos abrieron los ojos para poder diversificar la actividad y crear más empleo. Ellos nos acompañaron, nos subvencionaron y nos orientaron a crear la asociación para hacerla independiente de Cáritas”, explica Javier Álvarez, gerente de la empresa desde sus orígenes hasta la actualidad.

Ahora la empresa está totalmente desvinculada de Cáritas y realiza tres actividades. La principal es la lavandería que tienen establecida en la calle Castellar de Puerto Real y que presta servicio a multitud de restaurantes, hoteles, empresas públicas y también a particulares. Además de ella, mantienen una empresa de limpieza de comunidades de vecinos, oficinas y particulares. “El servicio de lavandería es en parte estacional porque depende de la temporada de los hoteles. Así, para mantener el empleo, se creó el servicio de limpieza junto a la tienda de ropa reciclada que ya lleva 23 años funcionado”, apunta Álvarez.

Sin embargo, desde hace unos años el trabajo de la lavandería ya no es tan estacional. Es cierto que aumenta durante el verano, pero durante todo el año mantiene una plantilla fija que alcanza ya las doce personas para todos los servicios.

El año 2023 lo han cerrado con excelentes resultados. Lo han hecho con 15 trabajadores, que es el nivel de empleo más alto que han alcanzado, y con una facturación de alrededor de 350.000 euros.

Eso ha permitido que en estos más de 20 años hayan pasado por la empresa decenas de personas. “Nosotros hacemos un balance muy positivo. Es verdad que el trabajo con las personas en riesgo de exclusión es muy difícil y hay veces que no se consiguen los objetivos, pero nos quedamos con los que sí. Nos alegramos mucho cuando alguien nos dice que ha encontrado un trabajo y agradece la oportunidad que les hemos dado. Eso es lo que hace que nos mantengamos funcionando”.

Recuerda Javier Álvarez que en Prendas Bahía el máximo tiempo que puede trabajar una persona que participa en los proyectos de inserción, porque así lo marca la legislación, es de tres años. “Y por eso apretamos para que busquen antes una salida. Muchísima gente lo consigue, aunque también hay quien no. Por eso nos alegramos de que se marchen antes de que llegue ese momento”.

Gracias a este programa de inserción llegó Gema, de Puerto Real. Lleva ya un año en Prendas Bahía y dice estar “muy contenta con el trabajo” en el que se ha integrado "muy bien” y ha aprendido "rápido”. “Me quedé en paro y a través de la orientadora llegue a la empresa después de hacer unas entrevistas. La verdad es que estoy muy contenta y me siguen orientando para que mejore mi formación y mis posibilidades de encontrar un trabajo en el que poder quedarme”, dice Gema.

Un caso similar es el de Manuel. Este gaditano lleva seis meses en la empresa y también está muy contento en ella. “Es una experiencia muy buena en la que me han dado la oportunidad de trabajar para sacar adelante a mi familia”, afirma el joven. Como Gema, llegó a Prendas Bahía a través de una orientadora. “Yo desde los 18 años he estado trabajando, pero me llevé un tiempo en paro y me dieron la oportunidad de entrar aquí. Me hacía falta un empujoncito”, explica Manuel, quien está satisfecho porque “he aprendido el oficio y me está gustando mucho”.

Aunque continúa el trabajo de orientación laboral y está realizando cursos de formación para ampliar su curriculum y las oportunidades de encontrar un empleo, reconoce que no le importaría continuar en el sector de la lavandería industrial después de haber probado la experiencia en Prendas.

Pero el esfuerzo que realiza la empresa quedaría en nada de no ser por las muchas empresas de la zona que confían su trabajo a Prendas Bahía. “Somos la única empresa de inserción de toda Andalucía que tiene contratos con el sector público, lo que es un síntoma del buen funcionamiento de la misma”, destaca Javier Álvarez. Lo tienen con entidades como la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz, y con empresas como Navantia. “Eso da una cierta estabilidad porque garantiza tener parte del trabajo cubierto durante una serie de años”.

También tienen prestación de servicios a la Guardia Civil, Policía Nacional y a un montón de empresas privadas como hoteles, restaurantes, residencias de estudiantes, centros de mayores y apartamentos turísticos “que llevan muchos años confiando en nosotros”.

Ser una empresa de inserción supone una serie de matices, según su gerente. “Además tener que competir en el mercado con empresas que hacen el mismo trabajo que nosotros, tenemos el condicionante de que lo hacemos con personas que están en riesgo de exclusión social a las que no se les puede exigir el mismo rendimiento de trabajo porque, además de trabajar en la empresa, las acompañamos en un proceso de inserción durante tres años, que es el tiempo máximo que pueden estar”.

Así, Prendas Bahía se concibe como un puente. El objetivo es que, pasando por ella, sus trabajadores puedan continuar su trayectoria laboral y rehacer su vida en muchos casos. Para ello la empresa cuenta con un psicólogo que trabaja como técnico de inserción y elabora un itinerario personalizado dependiendo de las circunstancias de cada persona y les acompaña en todo el proceso para buscar una salida laboral. También, en algunos casos, se trabaja con ellos en otras necesidades que se puedan dar como los gastos de alquiler de la vivienda y la ayuda con sus familias. “En este trabajo la conciliación es fundamental”.

Prendas Bahía, como empresa de inserción, reinvierte todos los beneficios que obtiene. “Nosotros lo reinvertimos en empleo. El pasado 2023 lo hemos cerrado con un importante volumen de venta, la idea este año es incrementar el empleo y aumentar de 15 a 18 los trabajadores, al menos entre los meses de mayo y octubre”.