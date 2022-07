Dieciséis familias de Puerto Real contarán con un nuevo ascensor para acceder a sus viviendas

Las dieciséis familias que residen en la finca de Puerto Real situada en la calle Santo Domingo número 72 podrán acceder libremente a sus viviendas desde principios de agosto, gracias a las obras de mejora de la accesibilidad que está ejecutando la Junta de Andalucía en este edificio del parque público residencial titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La actuación consiste en la instalación de un ascensor en el inmueble para facilitar el libre tránsito de los vecinos entre sus viviendas y el exterior.

La delegada en funciones del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha visitado las obras a punto de concluir y compartido con los vecinos la alegría “por la supresión de las barreras que hasta ahora han limitado el libre movimiento de las dieciséis familias que residen en este grupo de viviendas en alquiler que forma parte del parque público residencial”.

Mercedes Colombo destacó que “gracias a programas como el de Accesibilidad del Parque Público Residencial de la Junta para la eliminación de barreras arquitectónicas, que contempla medidas destinadas a garantizar la movilidad de los vecinos de forma libre y autónoma, se ha logrado dotar al edificio de ascensor e itinerarios accesibles que mejoran la calidad de vida de las personas residentes con escasos recursos económicos que no pueden afrontar los costes de las obras”.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha destacado que "es una satisfacción acompañar a Colombo, porque no hay necesidad de Puerto Real que no le traslade ante la que no duda en ponerse al teléfono". En esta línea, ha agradecido la inversión de casi 290.000 euros que permitirá a 16 familias de Puerto Real "mejorar su calidad de vida", ya que se "eliminan barreras arquitectónicas con la instalación de un ascensor en un edificio que data de 1983".

Igualmente, la regidora puertorrealeña ha tomado nota de una petición del vecindario, para tratar de mejorar el estado de un edificio de Telefónica anexo a este grupo de viviendas.

Las viviendas de la calle Santo Domingo 72 se distribuyen en cuatro plantas (bajo más tres). La actuación que se está ejecutando, con un presupuesto de 287.347 euros, consiste en la construcción de un nuevo acceso mediante una rampa desde la calle hasta el ascensor, cuya instalación también se está ejecutando mediante esta obra.

El edificio también ha sido sometido a labores de limpieza y pintura del revestimiento de fachadas, instalación de alumbrado con control de presencia en las zonas comunes y reubicación de mecanismos como interruptores, enchufes, dispositivos de intercomunicación y pulsadores de alarma para hacerlos accesibles. También se ha señalizado el nuevo acceso y los itinerarios hasta el ascensor e instalado alumbrado de emergencia, hasta ahora inexistente.

Además de las obras de la calle Santo Domingo 72 y en el marco del Programa de Mejora de la Accesibilidad del Parque Público Residencial de la Junta, AVRA ha acometido con anterioridad otras actuaciones en la provincia de Cádiz, concretamente en las calles San Roque número 2, de la barriada Antonio Muro de Puerto Real, y Cabo San Adrián s/n (Bioclimáticas) de Sanlúcar de Barrameda. En la actualidad se ejecutan trabajos de mejora de la accesibilidad en la urbanización y calle Antonio Ramírez, de San José del Valle, y está prevista una actuación en la calle Javier de Burgos 28, de Cádiz, actualmente en licitación. En total serán 70 familias las beneficiadas con ese programa en la provincia de Cádiz, en el que se habrán invertido 821,000 euros.