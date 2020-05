Desescalada en Puerto Real: El lunes se permitirá el baño en todas las playas de la Villa

El Ayuntamiento de Puerto Real está trabajando para que en los próximos días se pueda disfrutar de las playas de la ciudad a pleno rendimiento, adaptándose a directrices marcadas por la Junta de Andalucía, relativas a la seguridad en las playas ante la situación generada por el coronavirus.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Salguero, dice estar a la espera de recibir instrucciones más precisas del mando único, pero sí tiene claro que, a partir del próximo lunes, siempre y cuando estén terminados los trabajos de limpieza que ahora se acometen, no habrá ningún inconveniente para su uso. “Si la duda de los puertorrealeños es si podrán ir a las playas a bañarse o tomar el sol, la respuesta es que sí podrán hacerlo”, dice el edil.

No obstante, la temporada oficial de playas está previsto que se inicie el 15 de junio tal y como ha ocurrido en los últimos años. Será entonces cuando comiencen a funcionar los servicios de salvamento, socorrismo y primeros auxilios.

Entre las medidas que todos los Ayuntamientos deben adoptar se encuentra la de redactar un Plan de Contingencia antes del 11 de junio. Ese Plan deberá recoger cuestiones como el aforo máximo permitido, la delimitación horaria, una especificación de los accesos a la playa, así como de salida, así como una regulación del acceso escalonado al aparcamiento. En ese mismo documento se deberá indicar la prohibición del uso de las duchas, y que los aseos se usarán en caso estrictamente necesario.

Puerto Real también se acogerá al Decálogo de Recomendaciones para la protección de la salud para la apertura de zonas y aguas de baño en Andalucía, que será expuesto al público para general conocimiento de la ciudadanía.

En ese documento se recogen, entre otras recomendaciones, la de intentar no permanecer más de cuatro horas en la playa en horario de mañana o de tarde para evitar aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad, ducharse antes de ir a la playa y al llegar de la misma, planificar la visita a la playa adecuadamente, mantener la higiene de manos, evitar tocarse las manos, nariz y boca, no tragar agua, no compartir objetos como útiles de juego y tener una actitud responsable colaborando con el cumplimiento de las medidas de protección adecuadas para cuidar nuestra salud.

Además de estas medidas el Ayuntamiento volverá a instalar en la playa de La Cachucha y en el Río San Pedro un sistema de megafonía del que ahora no se dispone, con el objetivo de recordar a los usuarios algunas de estas medidas durante su estancia en las platas