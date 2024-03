'Chefs For Children' y Ángel León llevan la Bahía a la cocina junto a niños con TEA

Adrián apenas tiene doce años. Es un chico con TEA (Trastorno del Espectro Autista) que este miércoles vivía una experiencia gastronómica que seguro no olvidará. “Me he comido un camarón vivo y, ¿sabes qué? No estaba salado, estaba dulce”, decía abriendo los ojos de par en par al terminar la frase. Podía haber añadido que el camarón casi se lo ponía en la boca uno de los mejores chefs de España, Ángel León, responsable de Aponiente que atesora tres estrellas Michelín. Pero para Adrián, que aún no sabe lo que se mueve en la alta cocina, Ángel León, y las otras figuras de los fogones que le acompañaban, solo eran “los señores que cocinan”.

Ha sido una experiencia sensorial, ambiental, gustativa y solidaria para un grupo de 30 chicos y chicas con autismo. Bajo el lema ‘Comer sano es divertido’, ‘Chefs For Children’ ha organizado con Autismo España y la tripulación de Aponiente una actividad didáctica para disfrutar de la gastronomía en plena naturaleza. Reconocidos chefs como Ángel León (Aponiente***); Benito Gómez (Bardal**); Diego Gallegos (Sollo*); y Diego del Río (Boho Club); junto al jefe de sala y sumiller, Marcos Granda (Skina**); y el prestigioso panadero Domi Vélez han impartido talleres de cocina para niños y niñas con autismo.

La jornada se ha desarrollado en la salina Balbanera, recientemente restaurada por la ONG gaditana Salarte (Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera) y situada en el Parque Natural Bahía de Cádiz, el mayor humedal mareal de España; en sus esteros, los pequeños calaron nasas para recoger camarones, pescados de estero, ostiones y recolectar salicornia. También conocieron el gallinero, donde seleccionaron los mejores huevos para utilizar después estos manjares en el taller de cocina; juntos han realizado las recetas de los platos para el almuerzo que degustaron y en el que no faltaron las tortillitas de camarones.

Ángel León ha sido el encargado de coordinar esta actividad junto al ambientólogo y coordinador de I+D de Aponiente, Juan Martín, quien dijo estar “encantado de recibir a nuestros aliados para mostrarles la huerta marina que se cría en los esteros de la bahía de Cádiz, la naturaleza que te inunda y que, además, te puedes llevar a la boca”.

Juan Martín se mostraba entusiasmado “por la oportunidad de dar a conocer estos humedales costeros hechos a mano por nuestros antepasados y que, gracias a los cultivos marinos, acogen una biodiversidad única generando alimentos saludables y de alto valor añadido. Ver a los niños descubriendo los secretos de la marisma ha sido para nosotros una experiencia vital”.

Y parte de esa experiencia la mostró a los pequeños el propio Martín, que dedicó un momento para que los pequeños pudiesen disfrutar de la observación de aves, gracias al rico hábitat para las aves migratorias que suponen estas salinas situadas en el término municipal de Puerto Real.

“En Balbanera estamos en casa”, manifestaba Ángel León. “Además, hoy estamos acercando la naturaleza a los niños y eso está por encima de la cocina, En un mundo en el que nos alejamos de lo natural y en el que a la gente le da miedo tocar un pescado o un alga, esto es una maravilla. Es algo que se debería hacer con todos los niños”, dijo el chef.

‘Chefs For Children’ ha organizado este evento por sexta vez. “En anteriores ediciones hemos colaborado con Juegaterapia, Aldeas Infantiles, la Fundación Aladina o Down España, y ahora estamos contentísimos de unirnos a Autismo España”, detallaba la directora del proyecto, Pilar Candil. Ella misma explicaba que el proyecto tiene dos objetivos: enseñar a los pequeños a alimentarse de forma más saludable y la solidaridad.

En esto último hacía hincapié el director general de Autismo España, Jesús García Lorente. “Chefs For Children rebosa solidaridad con los niños y niñas con autismo, que van a poder disfrutar de una experiencia única, divertida e inclusiva de la mano de grandes chefs de nuestro país. Una iniciativa que, además, permitirá dar visibilidad al autismo, a su variabilidad y especificidad, así como a las necesidades, capacidades y talento de las personas que lo presentan. En definitiva, un proyecto solidario para avanzar juntos en la tolerancia y el respeto hacia las más de 470.000 personas autistas que viven en nuestro país”.