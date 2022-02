Un parque eólico marino que no convence a nadie

El evidente impacto ambiental y paisajístico del parque eólico marino proyectado sobre una superficie similar a la extensión de Cádiz -casi 11,5 kilómetros cuadrados- justo delante de La Caleta y apenas a cuatro kilómetros de la costa de Rota, ha logrado poner de acuerdo a casi todos dirigentes políticos y cargos públicos apelados por esta iniciativa, que han considerado que no es una buena idea. Por más que se trate de justificar el cercano posicionamiento de las turbinas en base a la profundidad del mar y las condiciones geológicas, así como a las cuestiones relacionadas con la conservación de la naturaleza y el uso humano del lecho marino, sin duda su emplazamiento no podía ser más desafortunado. El primero en expresar su oposición oficialmente y por escrito ha sido el alcalde roteño, Javier Ruiz, quien también ha trasladado su preocupación a Defensa, a la vez que ha calificado el parque como "un atentado contra el turismo".

El proyecto ya está siendo analizado por la Autoridad Portuaria, que lo ha trasladado al resto de instituciones afectadas. Y aunque será la Junta de Andalucía la que decida sobre el impacto ambiental, junto a los ministerios de Transporte, Industria, Defensa y Transición Ecológica, que también tendrán que ser escuchados, parece muy lógica la oposición en bloque de los alcaldes de Rota, Cádiz y El Puerto, sin dejar al margen a Puertos del Estado. La propia Teófila Martínez ha sido la primera en expresar, para no dejar dudas, que si fuese una alcaldesa afectada, también diría que no a un plan que ni siquiera puede asegurar, por ahora, el tránsito marítimo. Más allá de la mayor o menor virtud de las renovables, que no es lo que está en discusión, lo que no se puede negar en este caso es que no existe en el mapa de nuestro litoral otro punto tan desafortunado para pensar en estos parques. Tan sorprendente ha sido la ubicación elegida por la empresa como la falta de reacción oficial del Ayuntamiento de Cádiz, por más que Kichi a última hora se opuso a través de las redes sociales.