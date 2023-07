Y Sun Tzol dijo: El veraneo es un asunto vital para cualquier persona. Sin veraneo, la vida carece de sentido. El verdadero arte del veraneo es someter al veraneante de enfrente sin luchar. Es correcto conocer al veraneante, pero antes, conócete a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, mírate en un espejo. Para veranear, hay que estudiar y respetar cinco conceptos: la doctrina, el tiempo, el terreno, el dinero y el despertador. El primer concepto es difícil de explicar, pero el resto se entiende con inteligencia e interés.

No prolongues demasiado el veraneo. Un veraneo eterno siempre lleva al cansancio y cualquiera que lo practique sucumbirá y se sentirá estafado; además desanimará a su familia y embotará su cuenta corriente. Veranea cuando el resto de veraneantes aún no estén preparados. La sorpresa siempre suma, sobre todo a la hora de coger sitio en una terraza o de plantar una toalla en la arena. El arte del veraneo es también el arte del engaño. La apariencia es indispensable para derrotar al resto de veraneantes y a quien trata de hacer negocio con el veraneo. Si engañas a tus rivales estivales, aprovecha para hacerles creer que son tus iguales, con tus mismos derechos. Si te dejas engañar, trata de que no se note. Si te mueves, muéstrate apático. Si te quedas quieto, aparenta dinamismo. Para alcanzar la victoria definitiva, preséntate como una levantera, muévete como una camarera neófita y defiende tus posiciones si estás en inferioridad. Por eso, un verdadero maestro del veraneo vence a sus contrincantes sin esfuerzo deshaciendo sus planes, conquista las playas sin asediarlas y destruye castillos de arena esperando solo a que suba la marea.

Quien sabe reconocer las dificultades de aparcamiento, alojamiento y emplazamiento en la playa las resolverá antes de que surjan. Quien no sepa, le surgirán tales dificultades sin capacidad de maniobra y dejará de disfrutar del verano. Y sin disfrutar del veraneo, la derrota es inapelable. Solo quedaría el otoño.