'Un museo con mucha historia', la nueva exposición que ya se puede visitar en el Museo de Cádiz

La exposición 'Un museo con mucha historia' se puede ya visitar en el patio central del Museo de Cádiz, donde estará hasta el próximo 30 de septiembre. La delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz, Mercedes Colombo, ha presentado la muestra, que pretende dar a conocer la labor para la conservación, investigación y difusión del Patrimonio Cultural que viene desarrollando el museo gaditano desde su fundación. "Se fusionan los distintos museos que han existido a lo largo de la historia, ofrecer una panorámica de la historia desde sus inicios como Museo de Bellas Artes y del Museo Arqueológico Provincial hasta su unificación, en lo que hoy es el Museo de Cádiz", ha manifestado.

La delegada ha explicado que el contenido de esta muestra , y que se ha preparado dentro de la programación del verano, es “el fruto de un importante trabajo, en el que se han puesto muchas ganas. Se ha contado además de con los técnicos y del director del museo actual, con el anterior director del Museo, Juan Alonso. Él ha aportado su granito de arena, compartiendo la experiencia y conocimientos de tantos años pilotando el Museo de Cádiz y es algo que agradecemos de manera especial”. Colombo ha estado acompañada del director del Museo gaditano, Juan Ignacio Vallejo, así como del secretario general de la delegación de Cultura, Diego Herrera.

"Se han cogido piezas de los distintos museos, que normalmente no se exponen, para mostrar a los ciudadanos el importante patrimonio que alberga este espacio cultural”, ha añadido. La delegada ha hecho mención a “este espectacular mosaico de lo que era el Museo Provincial de Bellas Artes, que preside la muestra”, añadiendo que “nuestro objetivo es intentar recuperarlo para exponerlo de manera permanente, porque creemos que es de una belleza auténtica y consideramos importante su exposición”.

Un museo vivo

Para finalizar su intervención, la delegada territorial ha subrayado que “el Museo de Cádiz está vivo y necesita que lo visiten y se nutran de su belleza, e invito al público a venir y deleitarse con el enorme patrimonio cultural que acoge su interior”.

Por su parte el director del Museo, Juan Ignacio Vallejo, ha agradecido a todo el equipo su trabajo “que ha hecho posible esta exposición y con la que hemos querido reflexionar y acercar al público el papel de los museos en general y el de Cádiz en particular. Es por ello que nos hemos mirado un poco el ombligo”. Vallejo ha destacado “la larga trayectoria de este museo (pues ya supera el centenario), y hemos querido hablar de las tres grandes etapas, como Museo Provincial de Bellas Artes, como Museo Arqueológico de Cádiz, y que con su fusión dieron lugar al Museo de Cádiz actual”.

Vallejo ha contado que “Hemos utilizado además de la información, distintos tipos de objetos que nos ayudan a explicar el día a día de los museos y que habitualmente no están expuestos en las salas, pero que no dejan de tener una importancia y esencia vital. Piezas que nos hablan de la gran riqueza y diversidad de nuestra colección”. El director ha añadido que “Un museo se sustenta en un magnífico equipo de profesionales, se debe a su público, pues es quien da sentido a nuestro trabajo y con esta muestra queremos explicar la labor que se lleva a cabo en un museo y que no siempre se puede transmitir en su totalidad”.

El director del Museo de Cádiz, ha finalizado asegurando que “esta exposición pretende dar a conocer nuestro patrimonio cultural, garantizando su permanencia de cara a las generaciones futuras”. Vallejo ha recordado que la muestra puede visitarse desde hoy, en horario de apertura del museo, situado en la Plaza Mina de Cádiz.