Esas mujeres tan raras

En su primera obra no dirigida al público infantil, Kirian Millwood Hargrave muestra una extraordinaria habilidad como narradora, calibrando de forma excepcional el poder de evocación, las voces de sus protagonistas y el tono narrativo, manteniéndonos en sus páginas a pesar de que no suceda mucho más allá de lo que, sabemos, fue el desenlace.

Un dato que dice mucho de la naturaleza de estos juicios en general, y de este en particular, es el detalle de que Kirsti Sørensdatter, la mujer de un rico comerciante de la isla, fuera designada líder del coven de Vardø –imagino que ya saben, y si no, ya lo imaginan, quién incautaba los bienes de las ajusticiadas por brujería–.

VARDØ es una isla del extremo norte de Noruega. Actualmente tiene poco más de 2.000 habitantes, la población de Grazalema. Nadie le hubiera prestado atención si no fuera por el hecho de contar, a tamaña altitud, justo en el extremo del país que llega a Finlandia y lo que era territorio ruso, con un puerto que no se hiela . En el siglo XIV, Vardø tenía una fortaleza y una iglesia, de qué perder tiempo y dinero en ello si el lugar no desembolsara mucho más.

#LOSLIBROSPERDIDOS: 'La sirena y la señora Hancock'

Perdido, perdido, no está, pero digamos que no es fácil de localizar:vio la luz hace ya cuatro años de la mano de Siruela, y merece la pena pescarlo. Como en el caso de Vardø y de La casa de las miniaturas, La sirena y la señora Hancock es la envidiable primera novela de una autora. Con estudios en Arqueología, Historia del Arte y Antropología, Imogen Hermes Gowar afirmaba que a esta historia la condujo su fascinación por los objetos, al toparse con una de esas antiguas falsificaciones taxonómicas de una sirena. Situada en el Londres del XVIII, La sirena y la señora Hancock ya no toca los juicios de brujas. Sí que entra en el juego, de forma sutil, lo sobrenatural, pues la sirena “habla”, existe de algún modo, en forma de temor, infortunio o destino, aunque nunca acierte a tener una presencia “real” en el relato. Gowar hace que, sin embargo, la protagonista sea la encarnación más cercana que podemos tener de una de estas criaturas fantásticas, una cortesana. Angelica Neal puede no caminar sobre el hielo, como sus compañeras de esta página, pero sin duda lo hace sobre aguas turbulentas: afrontando traiciones, viendo de soslayo (y no tanto) los efectos de la ruina y poniendo todo su empeño en convertirse en la buena esposa de Johan Hanock, un comerciante sin nada que perder.