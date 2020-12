El humor como refugio, a debate en el Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger

Por último, se proyectaron los dos documentales de la sección dedicada a Guinea Ecuatorial, No obstante, crean: Manoliño Nguema, de Antonio Grunfeld , y El escritor de un país sin librerías, de Marc Serena .

En las sesiones presenciales tarifeñas se han podido ver algunos títulos de la sección Visiones anticoloniales, que gira sobre los 60 años de independencias africanas, con películas como Monangambée, de la maestra del cine africano Sarah Maldoror ; Mangui meli remains, de Konradin Kunze y A Story from Africa de Billy Woodberry.

Todos en esta primera mesa, que ha sido seguida de forma global vía Youtube Live y las redes sociales del festival –por ejemplo desde los Centros Culturales Españoles en Guinea Ecuatorial (Malabo y Bata)– han estado de acuerdo en que no hay “nada mejor que el humor frente al dolor”.

El género de la comedia, “denostado por los festivales”, en palabras de Pablo de María, logra “desdramatizar” temas muy sensibles como la homosexualidad, para la cineasta Marguerite About. La también realizadora Laurence Attali opina que el humor “es una forma de acercarse a culturas ajenas”, mientras que para el crítico senegalés Demba Cissoko es, ante todo, “ saber reírse de uno mismo” . El periodista africano ha invitado a “redefinir el concepto de humor” como herramienta política y artística que sirva para señalar un problema, “más que para divertir”.

En la mesa, guiada por el director del Festival SACO de Oviedo, Pablo de María , han participado las cineastas Marguerite Abouet, dibujante de cómic y directora de Aya de Yopougon y Laurence Attali , directora de Tabaski, además del crítico y periodista senegalés Demba Cissoko . Entre otras cosas, los ponentes han considerado que el humor permite poner encima de la mesa temas delicados que a lo mejor de otra forma no aparecerían. Así como que los asuntos políticos, religiosos o sociales pueden funcionar mejor en un filme con la herramienta del humor.

Un variado programa presencial en Tarifa y El Puerto y online para hoy

En su programa de hoy, el Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger contempla a las 11:00 horas, en el Teatro Alameda de Tarifa, dentro de la sección A carcajadas, la proyección de Le franc y Hyènes, de Djibril Diop Mambéty, dos producciones de Francia, Senegal y Suiza.

A las 16:00, en el mismo lugar, dentro de la sección La próxima vez, los fuegos, podrá verse Idrissa, crónica de una muerte cualquiera, una producción española de Xapo Ortega y Xavier Artigas.

En la Iglesia de Santa María dentro de la misma sección, se proyectará ‘I am your negro’, de Raoul Peck (Bélgica, EEUU, Francia, Suiza).

Además, estará abierta al público de 9:00 a 15:00 en el Castillo de Guzmán El Bueno la exposición Afrotopía.

En Los Toruños, en El Puerto de Santa María, a las 12:00 se proyectará, dentro de la sección Hipermetropía, You will die at twenty, de Amjad Abu Alala (Alemania, Noruega, Egipto, Qatar, Sudán).

Online, a través de la plataforma Zoom, se podrá asistir, previa inscripción gratuita, a la mesa redonda de El árbol de las palabras, No obstante, crean: ser artista en Guinea Ecuatorial, que tendrá como ponentes a Marc Serena, Rocío Cadahia, Juan Tomás Ávila, bajo la moderación de Lucía Mbomio.

A las 17:00, también online, previa inscripción gratuita, el Aula de Cine Africano acogerá Burlando el rito. La comedia africana, un seminario impartido por Javier H. Estrada.

Las secciones oficiales Hipermetromía y África en breve, y las no competitivas A carcajadas, Visiones coloniales, La proxima vez los fuegos, La tercera raíz y No obstante, crean están disponibles en Filmin.