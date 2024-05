El amor en la obra, y en la vida, de Pedro Salinas

El novelista y catedrático de Literatura gaditano Manuel J. Ramos Ortega ya tiene publicado el ensayo con el que hace unos años ganó en Santander la XXIII edición del Premio Gerardo Diego de Investigación Literaria. ‘Pedro Salinas, el deseo interminable’ es el título de la obra que indaga en la poesía amorosa del autor cántabro y también en su relación amorosa, epistolar y vital con una de sus alumnas. El libro se presentará el próximo 18 de junio en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

El jurado del premio destacó tras su fallo que la obra del catedrático gaditano hace una lectura detenida “del mejor Salinas” a través de su trilogía amorosa (‘La voz a ti debida’, ‘Razón de amor’ y ‘Largo lamento’). El Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria está convocado por la Fundación Gerardo Diego, la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

Además, el jurado ensalzó la “pertinencia” y “madurez” de este ensayo porque “no es un análisis académico sino una recreación ordenada de la vida y la obra del poeta para subrayar la profundidad y la belleza de la escritura de Salinas y guiar una lectura contemporánea de su poesía”.

En declaraciones a este periódico, Manuel Ramos explica, ya con su libro editado por Pre-Textos, las claves y la intención de su obra: “¿Qué he querido ofrecer a los lectores con mi estudio-ensayo sobre Pedro Salinas? En primer lugar esta no es una investigación al uso sobre el poeta del 27, sino un ensayo que se ha centrado fundamentalmente en sus poemarios amorosos, ‘La voz a ti debida’, ‘Razón de amor’ y ‘Largo lamento’, una trilogía que hasta la publicación de las ‘Cartas a Katherine Whitmore’, por parte del profesor Enric Bou en 2004, no habíamos podido leer en documento epistolar por voluntad expresa de la donante de las cartas a la Biblioteca de la Universidad de Harvard, gracias a la intervención decisiva de Jorge Guillén para que la americana no las destruyera”.

“Esto -continúa el escritor gaditano- ha facilitado enormemente mi trabajo puesto que las cartas constituyen un verdadero palimpsesto o cañamazo interior, por debajo de las cartas, que nos ha hecho descubrir en toda su intensidad la pasión de un “amor en vilo” entre el profesor y catedrático que conoce a la alumna en unos cursos de verano de la Residencia de Estudiantes en 1932. Las cartas tienen una cronología sorprendentemente paralela a la redacción de los poemas de la trilogía, lo que ha facilitado enormemente mi labor para la exégesis del origen, desarrollo y desenlace final de un amor que superó estados civiles -el poeta estaba casado con Margarita Bonmatí, que incluso intentó suicidarse al enterarse del affaire de su marido -, traslado de residencia del poeta y su familia desde España a EEUU al estallar la guerra civil española y el voluntario aunque doloroso olvido por parte de la amada que fue al fin y al cabo la causa de la ruptura definitiva”.

Para Manuel Ramos, su investigación pretende aportar una interpretación novedosa y original de esta producción epistolar del distinguido poeta de la generación del 27: “La importancia de las cartas estriba no solo en poder abrir una ventana, si se quiere indiscreta, a la relación amorosa entre profesor y alumna, sino sobre todo en que constituyen un documento valiosísimo para apreciar la calidad y sinceridad de sus poemas. Al mismo tiempo mi labor en lo específicamente literario ha sido la de comentar los poemas a la luz de una tradición del género amoroso que el poeta-profesor conocía perfectamente, vividos en primera persona, por ser un amor real que lo acompañó hasta su muerte”.

“Su cuerpo -abunda Ramos Ortega- yace hoy en la Isla de Puerto Rico, a la que le dedicó su poemario ‘El Contemplado’, estudiado también en este ensayo junto a otro libro, ‘Todo más claro y otros poemas’ , que constituye su manifiesto poético contra la destrucción del humanismo y de los valores de la civilización occidental. En donde sobresale el poema ‘Zero’, verdadero presagio dramático de la explosión de la bomba atómica adelantado por el poeta en casi un año al desenlace final”.

Haber ganado el Premio Internacional Gerardo Diego con este ensayo supone para el autor gaditano “un motivo de doble satisfacción ya que mi trayectoria como investigador ha estado ligada a los poetas de la generación del 27 o de la ‘edad de plata’ del siglo pasado. Dentro de tres años asistiremos al centenario de la citada generación que ha sido luz y memoria de la literatura española contemporánea. Y en ella han brillado con luz propia los nombres de Pedro Salinas y Gerardo Diego, el primero objeto de estudio de este libro y el segundo que ha dado nombre al premio, debido a su alta calidad poética, y a la Fundación que brillantemente lo representa. El libro se presentará el próximo 18 de junio en la legendaria e histórica Residencia de Estudiantes madrileña en donde se conocieron Pedro Salinas y Katherine Whitmore que asistía a un curso impartido por el poeta santanderino”.