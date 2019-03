La luz de Zurbarán se hace foto

Impresionados por los cuadros de Zurbarán, extasiados por la luz pintada por el artista extremeño, los miembros del colectivo gaditano Tercero Efe se plantearon cómo recrear fotográficamente los cuadros del maestro. Así surgió, tras un intenso trabajo de dos años, la exposición Zurbarán, la luz imposible, que ayer abrió sus puertas en el patio central del Museo Provincial y en la que el colectivo ha fusionado fotografía y pintura hasta lograr, mediante la edición digital de las imágenes, reproducir en fotografías los cuadros de Zurbarán tratando de captar también en ellos la intensa luz de sus obras. La exposición, que podrá visitarse hasta el 28 de abril, ofrece así una nueva mirada de los monjes, santos, vírgenes y ángeles turiferarios que pintó Zurbarán en el siglo XVII. Antes de pasar por Cádiz, la exposición se mostró en los Claustros de Santo Domingo de Jerez, donde se ha podido ver hasta el pasado 10 de marzo

Tercero Efe está formado por Rafael Sánchez, Paco Rocha, Rafa Pérez y Juan Martín Beardo. Junto a ellos, en la inauguración de ayer en el Museo, estaban los amigos y familiares que han servido de modelos para recrear los cuadros. “Por fin estamos en casa”, dijeron los miembros del colectivo en la presentación de la muestra. En casa porque ellos son de Cádiz y también porque la gran parte de los cuadros de Zurbarán que ha recreado el colectivo se exponen en la primera planta del museo porque fueron concebidos para el retablo de la Cartuja de Jerez.

Pero no son los únicos cuadros del pintor extremeño que han pasado por el objetivo de estos cuatro fotógrafos gaditanos. También se muestran, entre otras obras, la Virgen niña dormida, que se encuentra en el museo de la Catedral de Jerez; la Virgen de las Cuevas y San Blas que se exponen en el Museo de Bellas Artes de Sevilla; San Serapio, que está en el museo estadounidense de Wadsworth (Hatford), y la Virgen niña, que se muestra en el Hermitage de San Petersburgo.

Aclara Tercero Efe que su intención no ha sido copiar a Zurbarán, sino que fue precisamente la luz que emanan de los cuadros del maestro religioso del Barroco la que les llamó la atención y, por tanto, se convirtió en el reto principal del proyecto. Querían lograr en sus fotografías “esa luz que, en pleno tenebrismo, lograba rescatar del anonimato a los personajes”. Pero, como reconocieron ayer, no lo lograron en un primer momento, sino que lo hicieron cuando se dieron cuenta de que “Zurbarán no disponía de tecnología para lograr una luz que, podríamos decir, se la inventaba. Así que decidimos también nosotros inventar la luz”.

Después de fotografiar en el Museo de Cádiz todos los cuadros de Zurbarán, comenzó el proceso de recrear la obra, de fotografiar a cada personaje convenientemente ataviado como en los cuadros, con los mismos elementos, para después situarlo sobre el fondo de la obra original que se había fotografiado anteriormente. Amigos y familiares, y los propios miembros del colectivo, fueron los encargados de encarnar a santos, monjes, ángeles y vírgenes. En la muestra, junto a cada fotografía, aparece un pequeña reproducción de la obra original.

El director del Museo, Juan Ignacio Vallejo, quiso destacar el proceso creativo del proyecto, que puede seguir en una proyección de vídeo y, también, en unas vitrinas donde se muestran los objetos utilizados para las fotos.