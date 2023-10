Teresa Segura explica en Cádiz cómo se llega desde las webseries hasta las plataformas

Teresa Segura, productora ejecutiva de Diffferent Entertainment, ha protagonizado una de las sesiones para la industria del South International Series en el que ha compartido su experiencia y la de su equipo desde sus comienzos hasta el reconocimiento actual: "hasta ahora no hemos tenido una financiación acorde a la industria para un proyecto, siempre hemos hecho lo mejor posible con lo mínimo".

Segura repasó los inicios del grupo con Malviviendo, cuando terminaron un curso sobre realización y trabajaban para una empresa de mudanzas y decidieron crear un currículum visual que pasarle a las empresas. Ese formato inédito (se llamaba series con formato de televisión para internet) no tenía competencia, "no había en internet nada de más de cinco minutos de duración de ficción" y en YouTube no se podían subir videos largos. Las reproducciones que cosechó el primer capítulo convirtieron lo que iba a ser un 'simple' currículum en un proyecto que fue creciendo y ha terminado con 180 millones de reproducciones y más de 40 premios.

"Fue una gran escuela para todos", reconoce Segura, cuando aún Diffferent Entertainment ni existía. Surgiría después, cuando Canal Sur los llama para hacer El viaje de Peter McDowell, y la hoy productora ejecutiva empieza a "encargarme de todo lo que no fuera creativo o técnico". En la época de las webseries los creadores "nos encontrábamos en todos sitios y la colaboración fue creciendo y creando una gran familia" en la que muchos hijos pródigos hoy son profesionales en el sector de las series.

Otros trabajos como Flaman, Power Wonders, Entertainment, Buster, El síndrome Valyrio, Mambo o incluso Grasa ha permitido a los creadores de Diffferent ir experimentando y evolucionando en la misma medida que las grandes empresas audiovisuales han ido montando plataformas gracias a estos contenidos low cost pero de buena calidad. "Nos creamos una marca de hacer las cosas bien con muy poco que luego nos ha costado quitarnos".

El sello de David Sainz está en todos estos trabajos que Segura resume en personajes peculiares, un punto gamberro, contar historias de y desde la cercanía, con mucha verdad, humor negro, tirando de sarcasmo y sin que falte la crítica, incluso social a su rollo.

Actualmente Diffferent Entertainment está trabajando en un proyecto en el que por fin cuentan con un presupuesto acorde a la industria actual para Amazon Prime bajo el nombre En fin. La idea ha ido creciendo hasta una serie para contar "el día después del no fin del mundo", resume Segura. Anuncian que un meteorito va a destruir el planeta en seis meses, pero finalmente eso no ocurre, pasa de largo. La serie comienza el día siguiente de ese suceso, cuando la gente tiene que asumir las decisiones que ha tomado en lo que pensaba que serían sus últimos días.

"Es una comedia de acción", explica Segura, obra de David Sainz y Enrique Lojo y dirigida por el propio Sainz. "Con este presupuesto hemos pasado de un equipo de 20 personas a uno de 100, en el que se puede pagar el caché de los actores, un catering en condiciones normales de una peli" y que le han permitido a Segura dejar de encargarse de tantas cosas y limitar sus funciones a las de productora ejecutiva porque están en pleno rodaje, y por tanto, poder escaparse hasta Cádiz para contarnos todo esto. Pero hasta 2024 no podremos ver el resultado.