La publicación 'Limbo', del fotógrafo Sergio Castañeira, se presenta este sábado en el ECCO de Cádiz

El fotógrafo Sergio Castañeira comparte un capítulo íntimo de su vida en 'Limbo', un libro publicado por Ediciones Anómalas donde explora la aceptación de su tetraplejia y la transformación que experimentó usando como vehículo la fotografía. El libro será presentado este próximo sábado, 3 de febrero, en el ECCO de Cádiz a partir de las seis de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. El autor, que estará acompañado de la editora Montse Puig, expondrá en esta charla de presentación el proceso creativo del este trabajo desde la toma de las imágenes hasta su culminación en formato físico. El fotolibro 'Limbo' ha contado también con la ayuda a la creación de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.

'Limbo' enseña a todos las posibilidades del arte como terapia, pero trasciende ampliamente ese casillero. Este libro de autor aglutina un corpus fotográfico impresionante que se enriquece con textos del propio artista, que siempre había incorporado la poesía a su proceso creativo. Sus historias condensadas a menudo nos enfrentan con escenas paradójicas o inquietantes, pero dejan abierto un resquicio por donde se abre paso la luz. Aquí, las herramientas del diario personal y poético le permiten abordar el duelo pero, sobre todo, cuestionar el mundo que le rodea y todos los claroscuros de la lucha diaria contra la adversidad.

El propio Sergio Castañeira lo explica: “'Limbo' aborda un proceso de adaptación y metamorfosis. El 15 de agosto de 2014 sufrí un accidente irreversible que cambió radicalmente mi vida, fracturándome la cervical a la altura de la C5 y dejándome tetrapléjico. Después de un año sin poder tomar fotos, ingresé en un centro de rehabilitación para lesionados físicos y psíquicos (CRMF de San Fernando), donde comencé a retomar la fotografía. Este trabajo significó un reencuentro con mi forma de ver y explorar el laberinto en el que me encontraba. Las imágenes, que se alejaban de lo documental y se acercaban a ese mundo intangible que sentía, comenzaron a tener un significado especial para mí, algo que no sabía cómo explicar. Paralelamente a las imágenes, tomaba notas a modo de diario con cosas que me decían, reflexiones propias o poemas que escribía. Es por eso que este trabajo no se entiende sin la conjunción de palabras y fotografías, ya que creo que amplía el sentido visual del proyecto”.