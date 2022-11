Conferencia-concierto en la UCA para recordar el Concurso de Cante Jondo

El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la UCA, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, y la coordinación de José Ramón Ripoll, organizan un homenaje por el centenario del famoso Concurso de Cante Jondo, un certamen nacional de flamenco celebrado en la Granada de 1922 de la mano del poeta Federico García Lorca y del compositor Manuel de Falla, con el que se trató de recuperar las raíces del cante.

El homenaje consistirá en una conferencia-concierto que contará con la intervención del propio José Ramón Ripoll, escritor, musicólogo y coordinador del acto, Carmen de la Jara, al cante, y Antonio Carrión a la guitarra. Tendrá lugar mañana martes 8 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Sala Argüelles del Edificio Constitución 1812 de Cádiz.

Es el propio Ripoll, experto en la obra y la vida de Manuel de Falla, quien explica el fundamento de este homenaje: “Con motivo de la celebración del Concurso de Cante Jondo de 1922, se produce en Granada uno de los encuentros más milagrosos de toda la historia del flamenco y de la cultura española de la primera mitad del siglo XX: el maestro gaditano Manuel de Falla y el joven granadino Federico García Lorca logran reunir en la Alhambra a una serie de artistas dispersos por las tierras andaluzas, no solo para participar en una competición, sino para reunir la esencia de una expresión poético-sonora que, según los organizadores, estaba en peligro de extinción”.

“El tiempo –continúa Ripoll– ha demostrado que no fue así; el ‘cante primitivo andaluz’, tal como le gustaba decir a Falla, no solo no ha desaparecido, sino que ha evolucionado hasta límites que no podían imaginarse entonces. Los organizadores, no obstante, tuvieron que luchar contra viento y marea para llevar a cabo tan decisivo evento, ya que el flamenco era considerado un producto tabernario y marginal por parte de la pacata sociedad de la época”.

También recuerda Ripoll que Cádiz acogió poco después un certamen muy similar: “La idea de Falla era poder celebrar el concurso todos los años simultáneamente en varias ciudades de Andalucía, con el objeto de recuperar los cantes autóctonos de cada lugar. A través de su mediación se llevó a cabo un concierto en Cádiz ese mismo año, al que dedicaremos un espacio en nuestra conferencia. El Concurso de Granada se resolvió con éxito de público, contrastes de opiniones, solidaridad por parte de los más punteros artistas, músicos e intelectuales de la época y la elaboración de dos textos fundamentales del flamenco, firmados cada uno por Falla y Lorca”.

En esta conferencia-concierto se trata de recordar el concurso, la relación entre Falla y Lorca, los avatares de la organización y, fundamentalmente, echar una mirada a los acontecimientos de ayer desde la perspectiva de hoy, con un siglo de diferencia. Las ilustraciones musicales, que corren a cargo de Carmen de la Jara y Antonio Carrión, rememoran los cantes que allí se interpretaron, más algunas canciones de Federico García Lorca y Manuel de Falla.