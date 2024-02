Una vecina de Barbate se lleva 140.000 euros con el cupón de la ONCE

El sorteo de la ONCE de este jueves 22 de febrero ha dejado una parte de su fortuna en Barbate, donde Benve Suárez vendió cuatro cupones del número 97.296 premiados con 35.000 euros cada uno a la misma persona, una vecina de esta localidad jandeña.

En Barbate no se habla de otra cosa. Bienvenido Suárez, vendedor de la ONCE desde 2017, Benve, como le conoce todo el pueblo, cambió a última hora del jueves, cuando ya estaba a punto de cerrar el quiosco de la ONCE ubicado en la avenida del Mar, no muy lejos del mercado de abastos, cuatro cupones a una clienta que tenía el reintegro del día anterior. Y los cambió por otros cuatro cupones a través del terminal de venta (TPV), por el que el cliente elige el número o combinación que quiere jugar, que son los que han resultado premiados con 35.000 euros cada uno, dejando un premio de 140.000 euros en total.

Pero, sobre todo, Benve se muestra encantado de dar a su pueblo una alegría después de tantos días de titulares que hieren el corazón de sus vecinos por la imagen desenfocada que proyecta al resto de España. De hecho, el vendedor aprovechará su día de descanso el domingo para participar en la manifestación convocada por el Ayuntamiento bajo el lema ‘Por la dignidad en Barbate’ en la que los vecinos quieren expresar su hartazgo porque se les vincule con el narcotráfico.