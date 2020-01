El turismo nacional salva el año para los apartamentos turísticos

El vigor de la demanda del turismo nacional está protegiendo a la provincia del importante descenso que está registrando la llegada de turistas extranjeros para alojarse en apartamentos turísticos, según revela la Encuesta de Alojamientos Extrahoteleros de noviembre elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

A falta de un mes para cerrar el ejercicio, un total de 110.640 turistas españoles se habían alojado en apartamentos turísticos de Cádiz, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al registro alcanzado entre enero y noviembre de 2018. Estos viajeros generaron algo más de 401.000 pernoctaciones, lo que supera la marca de 397.000 estancias alcanzada en el conjunto de 2018 y eso que aún falta el cómputo del pasado mes de diciembre.

El problema estriba a la hora de analizar los datos de los turistas extranjeros. Un total de 47.425 visitantes foráneos se alojaron en viviendas turísticas de Cádiz en los once primeros meses de 2019, un 7,3% menos que en el mismo intervalo del año anterior. Y no sólo vienen menos turistas extranjeros, sino que su estancia es cada vez más corta. Las pernoctaciones se redujeron un 13% entre enero y noviembre de 2019 en comparación con los once primeros meses de 2018.

El descenso es aún más acusado en la porción gaditana de la Costa de la Luz. La llegada de extranjeros a este destino se ha reducido hasta los 37.800 turistas, un 15% menos que en el mismo periodo de 2018. Además, las pernoctaciones han pasado de las casi 167.000 acumuladas entre enero y noviembre de 2018 a 133.027, lo que supone un descenso del 20% y se traduce también en un notable descenso de la estancia media.

La llegada de turistas extranjeros está mostrando signos de debilidad este año. Uno de los más evidentes es la caída de pasajeros que está registrando el aeropuerto de Jerez, después de que empezara el año con unas previsiones muy positivas. Las tornas se invirtieron a partir del mes de julio y en el mes de noviembre el declive llegó al 22% en comparación con el mismo mes de 2018.

Las causas hay que buscarlas en las turbulencias que están afectando a los mercados tradicionales del turismo gaditano. En el británico, la incertidumbre sobre el Brexit a la par que la depreciación de la libra y la quiebra de Thomas Cook están contrayendo la afluencia de viajeros. Y en el alemán, los problemas proceden de la caída de la actividad económica después de que la locomotora de Europa se encuentre al borde de la recesión.