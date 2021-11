“La respuesta a esta primera Feria del Deporte está siendo espectacular”

–¿Cómo surge la iniciativa de impulsar la primera edición de la Feria del Deporte y la Vida Sana?

–Organizar una feria de estas características no se logra en poco tiempo, es un proyecto que ve ahora la luz tras bastantes meses de preparación y organización, venimos planteándolo desde antes de la pandemia. Han intervenido muchísimas personas y hemos contado, desde el primer momento, con una excelente acogida por parte del mundo del deporte y también de todo lo vinculado a él, como la alimentación, el vestuario, los equipamientos, los viajes, etcétera. Sinceramente, la respuesta a esta primera edición de la feria está siendo espectacular.

Pienso, además, que poner en marcha este tipo de iniciativas cuando estamos saliendo de la pandemia resulta muy importante, creo que todos hemos aprendido mucho con la situación extrema que hemos atravesado, a cuidarnos más, entre otros aspectos, a tener un tiempo de ocio sano, compartido con familiares, amigos... Somos más conscientes que nunca de la importancia de la salud, de intentar mejorar nuestra calidad de vida.

El deporte y todo lo vinculado a él tiene varias vertientes muy importantes para esta provincia, de ahí que decidiéramos poner en marcha esta Feria: la social, la económica, la relacionada con la salud, con la educación...

Además, las características geográficas de nuestra provincia, la orografía, el clima, la riqueza y diversidad paisajística, entre otros factores, nos convierten en un territorio ideal para la práctica de un sinfín de modalidades deportivas, ya sean acuáticas, terrestres e incluso aéreas.

–¿Qué objetivos se marca la Diputación con este evento?

–Somos muy ambiciosos. Es cierto que es la primera edición y que a todo gran evento de estas características le hace falta un tiempo de consolidación, pero nosotros aspiramos a ser un referente desde el primer momento. Contamos, por ejemplo, con la gran experiencia del grupo de profesionales de Ifeca, que organizan varias grandes ferias al cabo del año; disponemos de un sector deportivo provincial muy amplio y muy diverso, el número de disciplinas es altísimo; nos hemos encontrado, además, con un respaldo enorme, por parte de instituciones, empresas, emprendedores, clubes, gestores de instalaciones, federaciones y, sobre todo, de los deportistas, que desde el primer momento nos han alentado a seguir adelante, nos han aportado ideas, iniciativas, se han volcado para que esta Feria salga como todos esperamos. Estamos muy satisfechos y creemos que esta primera edición va a resultar un rotundo éxito. A partir de aquí, en el futuro, seguiremos creciendo, nuestro objetivo es convertir esta feria en un referente nacional, continuar desarrollándola, por supuesto, en años venideros.

–A falta de bastantes días para su celebración ya contaban con la participación de la mayoría de los municipios de la provincia y numerosas empresas, clubes, federaciones, colegios profesionales, de la Universidad... ¿Qué le parece ese interés? También han logrado recabar el apoyo de deportistas gaditanos de prestigio para esta cita. ¿Es una muestra de la expectación que ha generado?

–Sí, como le decía, aunque de partida creíamos que el proyecto podía gustar, no es hasta que no comienzas a trabajarlo en serio cuando eres consciente de la expectación generada y hasta dónde puede llegar la implicación de empresas, clubes, federaciones... y deportistas. Pocos, por no decir ninguno, son los deportistas a los que hemos invitado a participar y nos han dicho que no. La presencia de instituciones es también muy importante, los ayuntamientos tienen claro de la relevancia del deporte para sus ciudadanos y también para atraer a turistas, no en vano el turismo deportivo es un apartado de especial relevancia para el futuro.

–Este evento es también una muestra de la recuperación de la actividad de Ifeca tras el parón de la pandemia. ¿Qué próximas actividades se plantean en este recinto?

–Tras la celebración de BODASUR y la recién clausurada Feria de Ganadería –FEGASUR-, la Feria del Deporte es la tercera convocatoria que acogerá el recinto. El año se cerrará con una nueva edición de JUVELANDIA que, a pesar de que la normalidad va retornando poco a poco, no abrirá los días tradicionales para colegios, sino que dará comienzo el día 26 de diciembre para todo el público en general. En este sentido, se está poniendo especial cuidado en la selección de contenidos y actividades que garanticen que su desarrollo no va a suponer ningún riesgo para los visitantes, para los cuales tan sólo pedimos ganas de pasarlo bien y no olvidarnos de la responsabilidad personal que se nos exige a todos.

No olvidemos, además, que en marzo del próximo año celebraremos la primera edición de la Feria agroalimentaria Bienmesabe, otro importante evento que abarca uno de nuestros grandes potenciales económicos y turísticos, la gastronomía. Como le decía anteriormente, se trata de exponer sectores y propuestas que suponen mucho para esta provincia desde diversos puntos de vista, el económico y generador de empleo, por ejemplo.

–¿Qué encontrarán los ciudadanos que acudan a Ifeca a esta feria?

–Es una feria muy diversa y muy completa, que creo que va a sorprender sobremanera a quienes vengan. Para comenzar, le diré que ocupa todo el pabellón e incluso parte del exterior del recinto, o sea, es de unas dimensiones muy importantes. Quienes accedan a ella va a ser complicado que no se sientan especialmente atraídos por varias de las ofertas que existen. Habrá numerosas charlas, presentaciones, de clubes, de ayuntamientos..., además de exhibiciones. Los municipios se han volcado, mostrarán una oferta riquísima y muy amplia. Por supuesto, tendremos una enorme oferta comercial también, con empresas vinculadas al deporte de primer nivel.

Cualquier persona que acceda a Ifeca se podrá cruzar, además, con deportistas de élite, además de practicar, por supuesto, alguna actividad deportiva, para lo que se ha dispuesto de campos de fútbol sala, baloncesto, tiro con arco, rocódromo, pista de skate, tatamis, tenis de mesa, simuladores deportivos y ajedrez...

Vamos a contar también con la participación de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u orgánica (Fegadi), la asociación Anpehi, el Grupo Social Once, la Asociación Solo Surf y el Club Deportivo de Sordos de Jerez. Con este apartado, no solo perseguimos que estos colectivos puedan ser partícipes de la feria, sino realizar una labor de concienciación entre todos los visitantes de la importancia de la integración de personas que tienen algún tipo de discapacidad como una parte fundamental de nuestra sociedad.

–¿Cree que la pandemia ha variado los hábitos de los ciudadanos, generando un mayor interés por el deporte y las actividades al aire libre?

–Sí, sin duda. Este verano ha sido espectacular para el turismo gaditano y una de las claves fue que gozamos de enormes espacios al aire libre, donde el visitante puede, además de disfrutar de la playa y del sol, practicar numerosas actividades. Senderismo, carrera, bicicleta..., son disciplinas que se pueden llevar a cabo perfectamente en familia y que, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos pasando, aportan una enorme tranquilidad desde el punto de vista de la salud, ya que se llevan a cabo en espacios abiertos. En este sentido, nuestra provincia también ha podido trasladar a sus visitantes esa tranquilidad, un aspecto muy importante a la hora de ofrecer Cádiz como destino vacacional.

En Diputación pensamos que la 1.ª Feria del Deporte y la Vida Sana supone una ocasión única para dar a conocer todo lo que la provincia nos ofrece deportivamente hablando. Ese conocimiento de nuestro entorno nos va a permitir que cada uno de nosotros nos podamos convertir en prescriptores, esa figura al alza dado el auge que viven las redes sociales como herramienta de promoción ¿Quién mejor para vender lo nuestro y lo que ofrecemos que los propios habitantes de cada municipio?

–El éxito de la SailGP se une a la fuerte implantación de eventos como el Gran Premio de Motociclismo, las carreras de caballos de Sanlúcar o el Masters Valderrama de Golf. ¿El deporte puede ser una herramienta para potenciar la imagen turística de la provincia?

–El deporte es ya una herramienta muy importante para el turismo de esta provincia. Cuando hablamos de turismo, no lo olvidemos, nos referimos a la primera industria de Cádiz, generadora de miles de empleos. Seis de cada diez euros que ingresa la provincia están vinculados, de un modo u otro, al turismo.

Y dentro de este sector tan competitivo, el deporte tiene mucho que decir. Las carreras de caballos de Sanlúcar, el gran premio de motociclismo en Jerez, las competiciones hípicas en Montenmedio, el golf o polo en Sotogrande, la Vuelta Ciclista a Andalucía y este año la Sail GP y la concentración de globos que tendrá lugar en Arcos el 6 de diciembre... Todo ello significa ingresos económicos directos, pero también una difusión nacional e internacional que sería imposible pagar si quisiéramos hacer una campaña de esa envergadura en todo el mundo.

Y a todo ello sumamos esta Feria, donde habrá presencia de cada uno de los eventos que le acabo de nombrar.

–Independientemente del deporte de elite, el que practican los profesionales, ¿apoya Diputación el aficionado?

–Por supuesto. Le he trasladado anteriormente la relevancia que tienen para la industria turística las grandes citas, las que siguen millones de personas. Pero, por otro lado, hacemos un trabajo muy intenso con clubes de toda la provincia, al fin y al cabo, el número de deportistas de elite es pequeño, quienes practicamos alguna actividad por ocio, por mejorar nuestra salud, por socializar... somos muchísimos más. En el campo de los niños y jóvenes, hemos de trasladar los beneficios de la práctica del deporte: el saber ganar y perder; el valor del esfuerzo; la solidaridad y el compañerismo; la superación personal, la competitividad...; en el campo de personas mayores, por otro lado, trasladarles las ventajas de una actividad física moderada. Hablar de deporte es hablar de calidad de vida. Y, por supuesto, deporte integrador, en igualdad para chicos y chicas, hombres y mujeres, y adaptados a aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Todos tenemos derecho a una práctica deportiva de calidad. Pretendemos que esta feria recoja todo ello, que sea el gran escaparate del deporte de la provincia de Cádiz.