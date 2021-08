El PSOE de Cádiz reclama más personal docente para el inminente curso escolar

La portavoz adjunta en el Parlamento de Andalucía y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha reclamado este sábado al consejero de Educación, Javier Imbroda, “menos improvisación y más seriedad y planificación” de cara al inicio de este nuevo curso escolar, ya que tiene sumida a la comunidad educativa en la más absoluta de las incertidumbres respecto al personal docente de refuerzo que irá destinado a cada centro. Al PSOE andaluz le parece del todo insuficiente los 5.300 profesores que ha anunciado la Junta pues significan 2.700 menos que el año pasado y, en este sentido, piden un esfuerzo al Gobierno andaluz para llegar a los 8.000 docentes de refuerzo.

Una vez aprobado en el reciente Consejo Interterritorial la presencialidad al cien por cien en las aulas, Maese entiende que “es necesario contar con más recursos, no con menos como proponen desde la Junta”. La portavoz socialista ha sido muy crítica con el hecho de que aún la Consejería no haya comunicado a los centros el número y destino de los profesores, lo que, a su juicio, implica que no puedan, a solo dos semanas del comienzo, planificar grupos y horarios.

“Imbroda es un consejero al que se le acumulan los problemas”, ha dicho Maese, que ha recordado que la bajada de la ratio y la climatización de los colegios son otras de las demandas no resueltas del curso anterior y de las que, a día de hoy, tampoco se sabe nada. “Esperamos que las imágenes de los niños con mantas y chaquetones en las aulas no se repitan este año”, ha espetado la diputada andaluza, que ha insistido en que “la Junta tiene tiempo, antes de que llegue el frío, para acometer el plan de climatización de aulas que tendrán que estar ventiladas por la situación de la pandemia”.

Por último, la portavoz adjunta se ha hecho eco de una reclamación de los alcaldes y alcaldesas para que la Junta de Andalucía haga frente a la limpieza y desinfección de todos los centros educativos y no solo de los de titularidad propia como hicieron el curso pasado, lo que obligó a los ayuntamientos a hacer frente a este gasto adicional. “Con la cantidad de millones que vienen del Gobierno central para educación a nuestra comunidad autónoma, millones que en su mayoría no sabemos a qué está destinando el señor Imbroda, no entendemos cómo no hacen frente a esta necesidad extraordinaria para que los ayuntamientos no tengan que detraerlo de otras partidas necesarias para hacer frente a otros muchos gastos”, ha subrayado.