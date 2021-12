Los procuradores sacan a subasta los antiguos terrenos de Delphi por 6,7 millones

El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) a través de su plataforma 'www.subastasprocuradores.com' ofrece en subasta extrajudicial los antiguos terrenos de Delphi en el polígono industrial 'El Trocadero' de Puerto Real, por un valor conjunto que supera los 6,7 millones de euros. Según indica la información de la plataforma recogida por Europa Press, la subasta, que está activa desde el pasado 9 de diciembre, finalizará el próximo 17 de enero a las 18,00 horas.

Para poder participar en esta subasta, es necesario registrarse en la plataforma de subastas, siendo necesario el ingreso de un depósito de 201.734, que se devolverá íntegramente si no saliese adjudicatario del activo. Además, la oferta no tiene establecido un precio mínimo para el inicio de las pujas, por lo que los participantes pueden iniciar sus posturas a partir de un euro, si bien será la Administración Concursal quien, a la finalización, se pronunciará sobre la admisión o no de las ofertas.

Cabe recordar que la empresa Ebion no llegó a materializar la compra de los terrenos tras presentar una oferta de 6,5 millones de euros en enero de 2019. Su proyecto comprendía la construcción de dos plantas renovables de cogeneración y solar fotovoltaica, así como otra de tratamiento de aguas oleaginosas. Además, pretendía recalificar parte de los solares para usos hoteleros y restauración. Por su parte, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que también estaba interesada en la parcela, activó el proceso legal para incluirla dentro de los terrenos portuarios.