Las playas de Cádiz sin duchas ni lavapiés este verano 2024

Las duchas y lavapiés no estarán disponibles en muchas de las playas de la provincia de Cádiz para este verano 2024. La situación de sequía obliga a tomar esta decisión a muchos ayuntamientos. Las recientes lluvias de Semana Santa, que frenaron la tendencia negativa de los embalses este 2024, no han sido suficientes para abandonar la política de ahorro.

La escasez de agua ya llevó en 2023 a prescindir de duchas y lavapiés en las playas gaditanas, al entenderse que este no era un servicio indispensable. Primero fue Cádiz capital la que anunció que no habilitaría estos dos puntos, después otros municipios costeros de gran atracción turística como El Puerto y Vejer. En todos los casos, la prudencia es lo que ha imperado en la toma de decisiones.

La mayoría de ciudades y pueblos de la costa gaditana forman parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, un ente también integrado por la Junta de Andalucía, que marca las medidas a seguir. Así que cada municipio tiene capacidad para decidir dentro de lo estipulado por este Consorcio que vela por la gestión de este recurso vital. Esta organización dictaminó antes de las precipitaciones de Semana Santa que era necesario ahorrar un 20% en el consumo de agua.

La sequía deja sin duchas a playas como Cádiz, El Palmar o Barbate

Los casos de El Palmar, las ansiadas playas de Vejer, o de Chipiona no son novedosos. En estos lugares, ya se suprimieron estos servicios en 2023. De momento, Vejer ha confirmado que repetirá su apuesta por el control del agua y su uso responsable. Chipiona, aún no lo ha anunciado, pero es de esperar que continúe el camino tomado el pasado verano.

En el caso de El Palmar, la decisión de no facilitar duchas se entiende aún más considerando que muchos de sus vecinos tienen dificultades para acceder al agua en esa zona rural. Pese a todo, ante la masiva afluencia turística de esta zona de Cádiz durante el verano, su alcalde ha pedido a la Junta que sean flexibles con el agua que pueden usar. Pues anticipan otra temporada a más de 30 grados con posibles cortes de agua durante los fines de semana.

Muy cerca, en Barbate, su alcalde también expone en un bando municipal que entre las medidas a seguir para ahorrar agua está la no instalación de duchas. En El Puerto, con kilómetros de playas, ocurre lo mismo: un bando se ha encargado de descartar la instalación de duchas y lavapiés. Por lo que será otro verano donde lavarse los pies o quitarse el agua salada no será posible en las playas de la mayoría de localidades gaditanas. Recientemente, Puerto Real, menos turístico, acordó igualmente que no dispondría de estos servicios para el próximo verano.

Aún no se han pronunciado otros municipios como San Fernando o Sanlúcar e incluso otros importantes de la provincia como La Línea o San Roque, que pertenecen a otra entidad. En todos los casos, estos están a expensas de las próximas reuniones de los comités de sequía. A esos encuentros miran igualmente de reojo aquellos que ya se han pronunciado en clave restrictiva, ya que una relajación de las directrices podría llevarlos a relajar ciertas prohibiciones. En esta semana de abril, las reservas de la cuenca hidrográfica Guadalete-Barbate están al 30,59%, un poco mejor que 27,86% de 2023. Unas cifras que aún no bastan para cantar victoria: hace 10 años a estas alturas los embalses estaban al 59,58%.

Todos los municipios que pertenecen al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana