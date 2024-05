Piden colaboración a Marruecos para detener a los autores de las muertes de Barbate

Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas del Campo de Gibraltar, ha mostrado su "sorpresa" ante "el vuelco" en la investigación por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate el pasado mes de febrero, al descartarse en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la autoría de los seis detenidos que están en prisión, entre ellos Kiko 'El Cabra', y ha pedido la colaboración de Marruecos para poner a disposición judicial a los responsables de estos hechos.

"Ahora se abre una nueva etapa dentro de esa investigación y lo que hay que hacer es que aquellos que cometieron este asesinato sean los que se pongan a disposición judicial", ha afirmado Mena en declaraciones a Europa Press, subrayando "la grandeza" del trabajo realizado por la propia Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido aquel día y llegar a esa conclusión, descartando la implicación de los ahora detenidos.

"Que sea la propia Guardia Civil, con el dolor y la rabia que tienen por el asesinato de sus compañeros, que su investigación llegue a la conclusión de que no fueron las personas que están ahora mismo detenidas, pues lógicamente también les honra y les muestra la profesionalidad que tiene el cuerpo de la Guardia Civil", ha argumentado, añadiendo que "eso se llama buscar justicia, no venganza".

Mena también ha indicado que "entiende la rabia y el dolor de la familia", por lo que ha solicitado que estos hechos no queden "impunes", y se siga trabajando "para que aquellos que lo cometieran se pongan a disposición judicial y paguen por lo que han hecho".

A este respecto, ha sostenido que "por lo que he leído en prensa y conozco", los autores "se fueron a Marruecos", y es por eso que ha comentado que "habrá que buscar la colaboración con Marruecos para que colabore en la puesta a disposición judicial de estas personas".

Sobre estos tres meses de investigación para concluir la no responsabilidad del cargo de asesinato para los seis detenidos, Mena ha recordado que "la investigación es muy compleja" y que "había que determinar claramente la embarcación que había pasado por encima de los guardias civiles, sabiendo que era de noche y que había dificultad para identificarla".

"Hay que demostrar claramente quiénes han sido los autores", ya que habría sido "peor" que se hubiera celebrado un juicio y "hubieran salido absueltos"

"Si la investigación ha demostrado que las personas que están detenidas no han sido, se les pondrá imputar otro tipo de delito, por contrabando, utilización de embarcación de género prohibido, pero no por asesinato, por lo tanto, esa es la grandeza, desde mi punto de vista, de la propia Guardia Civil, que no busca venganza sino justicia, y eso es muy importante", ha aseverado el representante de la plataforma antidroga.