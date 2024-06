Defensa convoca 4.000 nuevas plazas en las Fuerzas Armadas, 340 en Cádiz: plazos, requisitos y pruebas

El Ministerio de Defensa ha abierto una nueva convocatoria de plazas para entrar en las Fuerzas Armadas como tropa y marinería. En total son 4.086 puestos de soldado o marinero en unidades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Más de 400 son para ocupar un destino de unidades basadas en la provincia de Cádiz.

El plazo para solicitar cita previa está ya abierto y se mantendrá hasta el próximo 27 de junio. Se puede solicitar a través de la página de reclutamiento de Defensa, o bien llamando al teléfono 91 308 97 98 (de 9:00 a 18:00 horas) o acudiendo a la Subdelegación de Defensa en Cádiz.

Según los plazos establecidos, la fecha de ingreso en el centro de formación una vez superadas las pruebas será el 4 de noviembre.

En San Fernando se encuentra el CEFOT 2, uno de los centros de formación del Ejército de Tierra, que recibió en mayo a 1.340 aspirantes que había logrado plaza de la primera convocatoria de este 2024.

Plazas en la provincia de Cádiz

De las 4.086 plazas, más de la mitad son para el Ejército de Tierra (2.900), 636 son para la Armada y 550 para el Ejército del Aire. En la página de reclutamiento puedes encontrar un buscador con cada una de las plazas y especialidades.

En la provincia, habría un total 430 plazas a cubrir que se reparten de la siguiente manera. La mayoría, como es lógico, son para unidades de la marina española, pero también hay para el Ejército de Tierra.

REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) : 10 para transmisiones

REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 (SAN ROQUE):10 para artillería

REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO):20 para artillería

BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO: 8 para maniobra y navegación y 3 para aprovisionamiento, 3 de energía y propulsión, 1 para operaciones y sistemas.

BUQUES, UNID. Z. SUR (ROTA, S.FDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA): 38 de maniobra y navegación, 22 de aprovisionamiento, 63 de operaciones y sistemas

TERCIO DE ARMADA EN SAN FERNANDO: 190 para infantería de Marina en el Tercio de Armada en San Fernando

TERCIO SUR EN SAN FERNANDO: 7 para infantería de Marina

TERCIO SUR EN SAN FERNADO: 1 de música

Requisitos

Entre los requisitos destacados está tener la nacionalidad española, entre 18 y 29 años, carecer de antecedentes penales y carecer de tatuajes que contengan "expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales". Como norma general no hay ninguna restricción en cuanto a la altura, sí que lo hay en determinados destinos. El índice de masa corporal (IMC) no debe ser superior a 29 ni inferior a 17 en la siguiente fórmula: el peso dividido entre la altura al cuadrado. (Ejemplo. Si pesas 85 kilos y mides 1´80 cm, el cálculo es el siguiente: 85/(1´80*1´80)=26,23). Con valoración del médico, el IMC se puede superar por un desarrollo muscular marcado y no presenta patología ni factores de riesgo sobreañadidos.

Respecto a las titulaciones va desde el graduado escolar o ESO y según las diferentes que se exijan en las plazas que vas a solicitar.

Los requisitos para extranjeros se pueden consultar en la página de reclutamiento.

Pruebas

Una vez aceptada la solitud habrá dos fases en las pruebas. La primera es un concurso que consiste en la valoración de tus méritos generales, académicos y militares mediante la correspondiente acreditación y de acuerdo con el baremo establecido en la propia convocatoria, lo que te otorgará una nota de concurso. Luego se realizará un test, preferentemente de aplicación informatizada individual donde se miden los factores aptitudinales, verbal, numérico, espacial, mecánico, perceptivo, memoria y razonamiento abstracto, lo que permitirá, asignar a cada solicitante una puntuación única e idéntica para todas las plazas que solicite.