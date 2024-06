Un IVA cero para frenar la espantada al aceite de oliva

Frenar la espantada masiva de consumidores del aceite de oliva por los precios estratosféricos que se están marcando los mercados. Ese es el objetivo número uno de la puesta en marcha desde el primero de julio de la eliminación del IVA al aceite de oliva, que hasta ahora tenía aplicado un 5%. La medida aprobada por el Gobierno central ha sido bien acogida por los productores del olivar de montaña de la Sierra, que ven como el consumo de este producto se ha frenado en los últimos tiempos a causa de los altos precios por la disminución de la cosecha provocada por la sequía y que ha reventado el bolsillo del consumidor final.

Las tres grandes cooperativas de la Sierra, que agrupan a miles de pequeños olivareros distribuidos en las zonas de Olvera, Setenil y Algodonales, respaldan esta medida estatal del IVA 0 al aceite, que estará vigente hasta el 30 del próximo mes de septiembre. Y a partir de octubre se quedará el IVA de este producto al 2% hasta el 31 de diciembre. Y lo más importante es que el sector del olivar de montaña de la Sierra ve por fin cómo un producto tan importante para las rentas de muchas familias de los pueblos de la comarca pasa a formar parte de la cesta de alimentos básicos como el pan o los huevos y por tanto, tendrá siempre un tipo súper reducido fijado al 4% cuando se vuelva a la normalidad.

Hay que recordar que el aceite de oliva hasta hace poco tenía un 10% de IVA, pero el Ministerio de Hacienda ha ido bajando el impuesto para potenciar este mercado que ha tenido en los últimos tiempos muchas dificultades como consecuencia de la fuerte sequía de los últimos tres años. No en vano, la Sierra estima que la próxima campaña de recogida de aceitunas será menor que la actual, frente a Jaén y Córdoba, los grandes, que auguran mejoría.

“Nos parece una buena medida que va a favor del consumidor final y viene a aliviar el precio. Recordemos que el precio actual del aceite se da porque no hay producto en los mercados, porque se fija por la oferta y la demanda. No era de recibo que el aceite de oliva tuviera un 10% de IVA”, valora Antonio Gerena, el gerente de la cooperativa Los Remedios de Olvera.

Para esta cooperativa la bajada del IVA es una medida positiva mientras se normaliza todo, que puede frenar la huida de clientes y activar el consumo. “Una vez puedes comprar una garrafa del virgen extra y desembolsar 50 euros, la siguiente vez que tienes que volver a reponerla en casa dices que hay que mirar por el aceite y es normal que el consumo haya descendiendo”, afirma Antonio Gerena.

El gerente de la cooperativa de Los Remedios, de Olvera, Antonio Gerena, con una selección de aceites de la marca / D.C.

Según la OCU, el consumidor podría beneficiarse de unos 50 céntimos por litro con la entrada del IVA 0 al aceite que, sumado a las últimas bajadas en este último mes y medio, estaríamos hablando de una media de 1 euro por litro, en todo caso.

Por ejemplo, la cooperativa de Algodonales Nuestra Señora del Rosario tenía, hace un mes y medio, la garrafa de 5 litros del aceite de oliva virgen extra a 48 euros. “Pero los graneles, que marcan el precio, bajaron para adaptarse al mercado y lo pusimos a 45 euros”, explica Juan Herrera, gerente de esta sociedad agrícola. Ahora, desde julio, esta cooperativa lo venderá sobre los 43 euros.

Juan Herrera habla del frenazo en el consumo de este producto en los hogares por los precios inasumibles para muchas familias pero, también, de cierto repunte en los últimos meses en la provincia de Cádiz por el turismo y la hostelería, que han tirado un poco de las ventas. “Pasar de 48 a 45 euros ha animado un poco al sector. Ahora, la medida del Gobierno es buena para todos porque reconoce que es un producto básico de la cesta de la compra. De nada nos vale tener al aceite a 9 ó 10 euros el litro como hasta ahora y que sea un puro infierno poder venderlo. Ese no es su precio, los productores no queremos vender así. Ahora no se vende una caja de cuatro garrafas como antes porque vale 200 euros y no es asumible. El precio razonable para el consumidor y el agricultor es que se vendiera a 6 euros el litro. No me importa decirlo públicamente. Así, uno puede producirlo y el otro puede consumirlo”, alega Juan Herrera, desde Algodonales.

Juan Herrera, de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, de Algodonales. / D.C.

En Setenil, también acogen de buena gana esta medida, aunque introducen un matiz, que es “un quebradero de cabeza para las cooperativas que tienen que soportar el 12% de IVA de los agricultores”. Dicen en la cooperativa El Agro de Setenil que, por un lado, van a vender, ahora, sin IVA el aceite de la entidad, pero, por otro lado, tienen que adelantar esa ayuda del 12% a sus socios. Hay que recordar que los pequeños agricultores, que están en régimen de módulos, no pueden deducirse el IVA de los gastos de su actividad olivarera, pero cuando venden sus productos a las cooperativas, el Estado realiza una compensación por los gastos con una subvención del 12%. Las cooperativas les adelantan ese dinero a estos socios y después estas entidades se lo reclaman a Hacienda.

“Esa es la realidad, a no ser que se tome algún tipo de medida que nos ayude a soportar esta carga que nos han colocado a las cooperativas. Por ejemplo, nuestra entidad tiene que adelantar este año unos 2,5 millones de euros”, aporta Juan Sánchez, gerente de El Agro. Desde esta entidad setenileña se realiza otra apreciación. “Estamos pasando una tremenda sequía, llevamos dos años acumulando la situación. Aunque el precio del aceite está totalmente desorbitado, al agricultor no le terminan de salir las cuentas. No nos llegan las ayudas por el tema de la sequía. Nadie entiende que llevamos dos años sin producir, lo único que se sabe es que estamos vendiendo muy caro el aceite. Pero, ¿qué aceite estamos comercializando si estamos produciendo un 10 ó un 20% menos de lo normal?”, se pregunta el gerente de la entidad olivarera de Setenil.