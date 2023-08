La compañía Elega Energía lidera en Cádiz el desarrollo de comunidades solares

Tras el boom de la energía solar, el sector necesitaba asentarse y responder a las necesidades de la ciudadanía en un momento en el que el crecimiento en cuanto al número de instalaciones está siendo muy destacado.

Y entre las soluciones que se han querido ofrecer, destacan las denominadas comunidades solares, una iniciativa de la que Elega Energía ha sido pionera en la provincia de Cádiz. Buena prueba de ello es que ya está en funcionamiento la primera comunidad solar en el polígono industrial Urbisur de Chiclana, uno de los espacios comerciales que más ha crecido en número de empresas en los últimos años. Además, Elega Energía está proyectando otras dos comunidades solares, una en el polígono industrial Tres Caminos de Puerto Real y otra en Benalup-Casas Viejas.

Una de las ventajas es que no es necesario disponer de un tejado para llevar a cabo la instalación, sino que esta iniciativa va más allá y aporta una solución innovadora. La explicación es sencilla, y es porque la inversión la lleva a cabo Elega Energía, que utiliza tejados cuyo uso ha adquirido previamente para quienes no tengan techo propio y que eso no se convierta en un obstáculo. Esto sumado a que tampoco tendrán que solicitar permisos administrativos ni licencias de obras, ya que de todos los trámites se ocupa el equipo técnico de Elega Energía.

Según explican desde la compañía, los clientes solo tienen que tomar la decisión de empezar a ahorrar hasta un 40% en su factura eléctrica uniéndose a cualquiera de estas comunidades solares. Lo interesante de todo esto es que esta comercializadora dispone ya del techo, hace la inversión y tramita la instalación.

A esto se une que Elega Energía ha apostado por un trato cercano, con oficina de atención al público para complementar la asistencia telemática o telefónica, lo que hace más fácil todo el proceso.

Además, sabiendo que el cliente a día de hoy tiene la oportunidad de elegir entre una amplia oferta, desde esta comercializadora han querido ir más allá y han puesto en marcha otro mecanismo de ahorro importante, la hucha solar, también conocida como Elega Virtual Box.

Esta solución, a diferencia de la batería física, no ocupa espacio, no precisa mantenimiento y no supone ningún coste de inversión. A los que ya son clientes Elega Energía les da la posibilidad de acumular aquellos excedentes que hayan producido y que no van a poder compensar porque ya la factura por término de energía es de cero euros. Es decir, la compañía convierte los excedentes no compensados en euros para que puedan aplicarse a próximas facturas o a otros contratos de suministros que tenga con la comercializadora. De esta forma, un cliente podrá conseguir que su factura sea cero euros.

Finalmente, la empresa está estudiando un nuevo sistema de acceso a la energía solar donde la inversión inicial no sea un problema, llevando a cabo instalaciones domésticas o comerciales en alquiler con opción a compra. Y lo más interesante, la inversión corre por cuenta de Elega Energía.