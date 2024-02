El director de la Guardia Civil asegura que "no ha detectado ningún error" en la tragedia de Barbate

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha asegurado que no ha detectado "ningún error al que vincular los hechos de Barbate", en referencia a los dos guardias civiles muertos tras ser arrollados por una narcolancha el viernes 9 de febrero en el puerto de la ciudad gaditana.

En una entrevista de este jueves en La Vanguardia, ha sostenido que "los únicos responsables del fallecimiento de los dos guardias civiles David y Miguel Ángel son los narcos que iban en la lancha" que, según los indicios, tenían la clara voluntad de matar.

Respecto al operativo, ha relatado que la orden de entrar en el puerto la dio la cadena de mando al ser "la única forma de entrar" en el enclave, si bien no estaba prevista la reacción criminal de los presuntos narcotraficantes.

"Desde varias horas antes de que tuvieran lugar estos hechos se preparó la operación de identificación. Se entró en el puerto por tierra porque era la única forma de entrar. Desde el mar no era posible. Y evidentemente, desde tierra no se puede movilizar un barco muy grande. Se movilizó el medio adecuado a las circunstancias que había en ese momento. Lo que no estaba previsto fue la reacción criminal. Pero, la respuesta es sencilla: no se pudo hacer de otra manera", explica en director de la Benemérita en la entrevista que ha concedido a La Vanguardia.

Señala además que "hay tres líneas de investigación abiertas": "Estamos completando una investigación de orden interno y operativa, con la finalidad de estar seguros de que el operativo se hizo y se ejecutó correctamente. Con cautela y con los datos de los que dispongo, no he detectado que haya habido ningún error al que vincular el resultado. Hay que decirlo con toda contundencia: los únicos responsables del fallecimiento de los dos guardias civiles David y Miguel Ángel son los narcos que iban en la lancha. Según todos los indicios, tenían la clara voluntad de matar", reitera.

Sobre los dos agentes muertos, ha remarcado que el suceso ha sido un gran golpe para el cuerpo: "Ha sido un golpe fuerte. Hemos perdido dos de los nuestros. Nos ha causado muchísimo dolor. No hablo de oídas, lo he vivido al hablar con los compañeros de los agentes asesinados".

Asimismo, ha destacado la "absoluta fortaleza" de la Guarda Civil y su compromiso y determinación para combatir el narcotráfico, a su juicio, una lucha compleja que afecta a toda la sociedad.

AUGC: "El director no está a la altura de lo que necesitan los guardias civiles"

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha criticado las manifestaciones del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que ha asegurado que no ha detectado "ningún error al que vincular los hechos de Barbate (Cádiz)", y ha afirmado que "el director no está a la altura de lo que necesitan los guardias civiles".

"En lugar de asumir la responsabilidad política para que los asesinatos de Barbate sean un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico y dar remedios a la Guardia Civil, se limita a negar cualquier responsabilidad y cargar toda la culpa en los presuntos culpables de una cuestión que está judicializada", ha añadido en una nota la AUGC.

Además, la asociación ha recordado que han propuesto un plan denominado Zona de Especial Singularidad (ZES) sobre el que no han recibido "ninguna respuesta por parte del director".

Así, han concluido subrayando que "este no es el director que necesitan los guardias civiles".