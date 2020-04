Los autónomos son uno de los colectivos que más están sufriendo la crisis económica derivada de la epidemia de coronavirus. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor (Córdoba, 1966), se ha erigido en una de las voces más críticas de la política económica adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y advierte que si no se les apoya, la economía se enfrenta a una “glaciación”.

–¿Qué le parecen las medidas adoptadas por el Gobierno?

–Ayudar a erradicar la epidemia fueron las primeras decisiones. Y es lo que debe ser. Pero, ahora hacen falta medidas que no nos lleven a la ruina, medidas económicas y laborales, y que ayuden a que cuando todo esto pase, que pasará, que los autónomos, puedan recuperar su actividad. El cese de actividad extraordinario es muy necesario, es una buena medida, pero debe ser ágil su concesión y debe bajarse el umbral del 75% al 30% de pérdida de facturación. Quien llegue a ese 75% está en la ruina. Hay que salvar antes a esas personas. Son medidas que parecen lo que no son: ni efectivas, ni válidas para que no nos quedemos en la cuneta.

–¿No es ilógico aprobar un paquete de medidas una vez que se ha cobrado la cuota de la Seguridad Social?

–El Gobierno no ha entendido lo que necesitábamos. Ahora que los autónomos no tienen liquidez, ahora que llevamos 20 días en casa y sin ingresos, nos pasan la cuota de todo el mes de marzo. Dicen que van a devolver lo correspondiente a la segunda quincena que coincide con el estado de alarma a quien se le conceda la ayuda de cese de actividad extraordinario. Pero eso llegará tarde. Ya estaremos en números rojos. Y lo que sí estaban a tiempo de aprobar que es el aplazamiento de la presentación de impuestos para evitar el riesgo sanitario que van a correr los autónomos en peregrinación a sus negocios a por facturas y de ahí a las asesorías… no lo han hecho.

–La Junta de Andalucía también ha aprobado medidas de apoyo para autónomos. ¿Qué opina de ellas?

–Ha puesto en marcha una línea de avales que va a contar con la colaboración de la Sociedad de Garantía Recíproca, Garántia, algo que nosotros valoramos muy positivamente porque en estos momentos hay que poner en marcha cuanta más liquidez mucho mejor. Se facilita, y más si viene avalado por esta Sociedad de Garantía Recíporca, la liquidez. Por otro lado, estamos trabajando con la Consejería de Empleo y la Junta para que en las próximas fechas podamos ver un plan de ayudas a autónomos ante esta situación tan complicada que vivimos. Ya lo ha dicho el propio presidente de la Junta y la Consejera que estamos trabajando codo a codo con ellos para que estas ayudas lleguen lo antes posible.

–¿Qué necesitan los autónomos?

–Los autónomos necesitan liquidez. Todo apunta a que los meses de abril y mayo serán tremendos, dramáticos, para las cifras de empleo y para los autónomos. El Gobierno tiene que tomarse las cosas en serio. Una cosa es la crisis sanitaria cuyas medidas acatamos y no ponemos en duda y otra muy diferente la política económica y laboral que están llevando a cabo. El Gobierno tiene que apoyar a los autónomos, tiene que apoyar a las empresas, tiene que apoyar el mantenimiento del empleo. Si no lo hace, si no se apoya de verdad a autónomos y empresas, no habrá hibernación, habrá glaciación en la economía española.

–¿Cuánto tiempo pueden aguantar los autónomos sin ingresos?

–El colchón de cada autónomo es distinto, como el de cada familia española. Pero los pagos han llegado ya, y lo que quedaba se ha ido. Si no hay inyección directa de liquidez la ruina está asegurada. Y mala es para la familia y mala es para la economía general.

"Necesitamos liquidez. Todo apunta a que los meses de abril y mayo serán tremendos para el empleo”

–¿Están empujando a los autónomos a la economía sumergida?

–La economía sumergida es una lacra contra la que hay que luchar. Pero cuando por una factura de 50 euros tu posibilidad de pedir la prestación por cese de actividad, por ejemplo, se puede esfumar porque ya no cumplirías el requisito del 75%... ¿Tú qué harías?. Pero lo peor es que no hay siquiera economía sumergida, es que no hay actividad, y sin actividad no hay ingresos y sin ingresos no deberían de pagarse cotizaciones.

–¿Qué medidas adoptadas en otros países europeos podrían aplicarse aquí a los autónomos?

–En Francia o Italia, los autónomos están exentos de pagar su cotización mientras dure la crisis. Ya nos hubiera gustado que nuestro gobierno tomara las mismas medidas. El gobierno danés da ayudas a las empresas con un 30% de pérdidas, el británico paga el 80% de los ingresos habituales hasta un tope de 2.500 libras al mes… No veo nada parecido en España.

–El tejido productivo de Andalucía y Cádiz está formando mayoritariamente por pymes y micropymes. ¿Qué salidas tienen para superar esta crisis?

–Esta crisis sanitaria va a afectar a muchos sectores, a todos de una manera o de otra. Evidentemente, el turismo va a vivir de las visitas nacionales, no vamos a tener turismo extranjero. Y lo vamos a notar mucho. Pero yo estoy seguro de que los autónomos saldremos adelante, como lo hicimos en 2012 tras unos años de crisis muy duros. Estoy convencido de que nos recuperaremos y serán las pequeñas empresas y autónomos de Cádiz y de toda Andalucía las que tirarán del empleo y de la economía, una vez más.

–Por último, ¿qué consejo le daría a los autónomos?

–Fuerza, mucho ánimo, como dice el lema que hemos promovido estos días. Entre todos vamos a matar a este virus y entre todos, contando con ATA, vamos a conseguir que no se eche la persiana definitivamente.