La pandemia del coronavirus no sólo supone un desafío sanitario, sino que ha provocado un desplome de la actividad económica de una dureza nunca vista en tiempos de paz. La provincia de Cádiz afronta esta nueva crisis cuando aún son visibles las huellas de la gran recesión de 2008. Todos los sectores están sufriendo un frenazo, con el turismo y la hostelería a la cabeza. Los empresarios reclaman a la administraciones liquidez, inversiones y menos trabas burocráticas a la par que lanzan una llamada para que la provincia convierta este bache en una oportunidad para modernizarse y reinventarse.

Éstas son las dos preguntas planteadas:

1. ¿Cuáles son a su juicio las recetas económicas en la provincia de Cádiz para el día después a que superemos la actual crisis sanitaria del Covid-19?

2. ¿Qué lecciones ha aprendido desde el punto de vista personal durante esta crisis de cara al futuro?

Y éstas han sido las respuestas:

JAVIER SÁNCHEZ ROJAS Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

“Hay que redefinirse, reducir burocracia, y dejar planteamientos sectarios y localistas”"

1. Todo pasa por el prefijo ‘re’. Hay que recuperar industrias, reinventarse, reenfocarse, redefinir nuevos objetivos y reducir tonterías de planteamientos sectarios, localistas, prejuicios, y desde luego, eliminar la burocracia. Debenmos recuperar proyectos como el nuevo hospital de Cádiz, el ferrocarril del Bajo de la Cabezuela, del que llevamos pendientes 25 años o el de Lógica-Aletas, y ya está bien de pamplinas de la plaza Mina.



2. Todo está por hacer. Van a ser tiempos en los que los ciudadanos nos van a obligar debates que merezcan la pena. Esa será la única manera de afrontar esta crisis con un mínimo de solvencia. De aquí vamos a salir reactivando la economía y una parte importante depende de la actividad de las administraciones. La economía está herida de gravedad y hay que atenderla como a los enfermos de gravedad. Vienen momentos de cambios sociales y de hábitos,en los que nos vamos a comportar de manera diferente y tendrá un impacto importante. Todo eso va a requerir una respuesta social y económica.

MANUEL LUNA Presidente de la Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz (Fedeco)

“Pedimos una atención especial de todas las administraciones”

1. El comercio es el eslabón más débil de la economía. Pedimos una especial atención al pequeño comercio por parte de todas las administraciones. Esto nos ha cogido con el paso cambiado. Llevábamos una temporada en la que las ventas no eran las óptimas, sobre todo por los periodos de rebajas abiertos. Estábamos luchando para que estuvieran acotados y en ese momento ha llegado la crisis. Nuestra prioridad es paralizar todos los cargos tanto por Hacienda como la administración local e intentar que se condone la parte proporcional de los días que no se ha podido trabajar de la cuota o fraccionar el pago. Hay muchas incertidumbres sobre el día después. Queremos hacer una campaña fuerte de apoyo al comercio para evitar que la gente se retraiga de acudir al pequeño comercio. No es lo mismo una calle con comercios abiertos que una con todos los locales vacíos y sin actividad comercial..



2. Esta pandemia ha supuesto un antes y un después. Nos ha obligado a digitalizarnos sí o sí. Pero nosotros pretendemos que las plataformas de ventas on line no cojan el total de la capacidad de ventas que tenemos nosotros y que no nos nublen. La calidez que da el pequeño comercio a sus clientes nunca será oscurecida por una venta fría en la pantalla de un ordenador. Queremos que la gente vuelva a comprar en sus comercios de toda la vida porque damos calor a la ciudad.

STEFAAN DE CLERCK Presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Cádiz y CEO de HACE Hoteles.

“Debemos mostrar que el verano no acaba en Cádiz en septiembre"

1. Parece que a partir de junio podríamos empezar a desarrollar de nuevo la actividad. Lógicamente, cuando abramos, debido a todas las cancelaciones que ha habido, tendremos que empezar de cero. El hecho de abrir va a conllevar un coste importante. Requerimos al Gobierno que en los ERTE, que hoy por hoy obligan a hacer la reincorporación de todos los trabajadores una vez abierto el establecimiento, esta reincorporación se pueda hacer de forma paulatina conforme a la ocupación. Es decir, si tengo clientes, voy incorporando personal del ERTE. Va a ser una recuperación lenta, basada en turismo nacional porque no se sabe cuando se va a poder volar de nuevo. El cliente que va a llegar es local de Cádiz, andaluz y alguno que venga del resto de España, que se desplazará en su propio vehículo. Ya estamos trabajando en planes de promoción y en cómo transmitir seguridad a los clientes, con protocolos de actuación para no amontonar a huéspedes en las recepciones o arcos de desinfección de coches. Queremos promocionar a Cádiz en televisión, con imágenes que proyecten la poca saturación de las playas y que contamos con espacios muy abiertos, además de transmitir que con nuestro buen clima, el verano no acaba en septiembre en Cádiz, sino en noviembre o diciembre. .



2. Desde la patronal solicitamos que se mire más a las empresas porque son el pulmón de la generación de empleo. Por tanto, si ayudamos a las empresas ayudamos a los trabajadores.

DIEGO CHAVES Presidente de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca).

“Necesitamos liquidez, menos presión fiscal y seguridad jurídica"

1. El sector necesita financiación para tener liquidez suficiente para acometer todos esos primeros trabajos que van a venir ya que vamos a tener que afrontar el pago de las nóminas antes de poder cobrar. También reclamamos seguridad jurídica para poder seguir hacia adelante y apoyo de las administraciones en el sentido de que hay que rebajar la presión fiscal.Habrá grandes empresas ya consolidadas que lo tendrán mucho más fácil, pero hay que tener en cuenta que el sector empresarial de la provincia está compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes, que van a necesitar mucho esfuerzo para remontar.



2. Sabemos que no va a ser dar el pistoletazo de salida y correr, sino que la recuperación va a ser paulatino y costará mucho trabajo, como también le pasará a las empresas tractoras. Por ejemplo, Airbus ya tenía dificultades por el parón de los aviones militares. Ahora se ha añadido que cada vez hay menos vuelos comerciales y muchos países tendrán restricciones durante mucho tiempo, y sabemos que el turismo no se va a reactivar pronto.

JAIME MACPHERSON Director gerente de Macpherson Marine Surveyors.

“Podemos buscar oportunidades de negocio y cambiar la forma de trabajar"

1. Como ciudadano pienso que como sociedad no podemos dejar a nadie desatendido, que las necesidades básicas de todas las familias queden garantizadas, que nadie se quede atrás. Y que después se pueda ir incorporando al trabajo la mayor parte de los trabajadores poco a poco, según vayan abriendose sectores y recuperándose la economía, sin perder de vista la seguridad de los trabajadores. Como empresario aspiro a poder continuar con la actividad y contar con todos los trabajadores que tenemos actualmente, aunque la actividad no cubra los costes, pero creo que tenemos que apretar los dientes y tirar para adelante hasta que esto mejore. También hay que ver oportunidades nuevas de negocio y si es posible ampliar las actividades aprovechando el tirón tecnológico que esta crisis ha provocado. Y cambiar nuestra forma de trabajar y tener más tiempo libre porque creo que ahora tenemos un poco más claro lo que es realmente importante..



2. Más que aprender he confirmado que ante estas situaciones debemos mantener el ánimo alto, ser prudentes pero flexibles y generosos con los que en esta crisis resultan más vulnerables.

RAFAEL FERNÁNDEZ CEO de Bayport.

“La principal receta es acabar de manera segura con el peligro sanitario"

1. Creo que la principal receta será acabar de manera segura con el peligro sanitario, de esta forma podremos volver a infundir confianza al consumidor y que salga a la calle a comprar, comer con amigos o ir de vacaciones. Evidentemente el Estado deberá acompañar a todos estos miles de personas que se han quedado sin empleo, o que lo harán en el corto plazo, con las medidas económicas adecuadas..



2. Lo importante que son las cosas sencillas que muchas veces no apreciamos lo suficiente, y que posiblemente, muy pronto volveremos a olvidar. Me refiero a la posibilidad de reunirnos con nuestra familia y amigos, salir a hacer lo que nos apetezca, cuando nos apetezca, viajar, salir a cenar a comer o andar por la playa. Esto nos ha enseñado que son más importante las cosas que no tienen precio, que las que se pueden comprar y que no hace falta irse muy lejots para perderse y sentirse bien. Tambien lo que me gusta nuestra ciudad, nuestra gente y nuestro país en general. Creo que no hay ningún motivo para que nadie nos mire por encima del hombro nunca mas por ningún motivo. Estamos haciendo lo necesario de forma seria y responsable, y tenemos que dar ejemplo también en salir de esta todos juntos.

BERNARDINO COPANO CEO de Bernardino Abad

“Debemos incidir en lo aprendido, bonificar la I+D y reducir burocracia"

1. En primer lugar, un análisis exhaustivo de la realidad, dónde estamos, cómo estamos y qué recursos tenemos. No obstante con carácter general y al objeto de la máxima dinamización, es muy importante incidir en aprovechar lo aprendido, reducción de trámites, bonificar a las empresas por I+D, ayudar y fomentar la creación de empleo, fomentar los procesos de digitalización, disminuir al máximo la burocracia institucional y todas aquellas medidas que de un modo u otro puedan complementar las anteriores.



2. La principal sería la cura de humildad a nivel general. No se puede construir el día a día sobre una deuda enorme, pues cuando surge un verdadero imprevisto no hay más capacidad racional de endeudamiento. Por otra parte, la percepción de no estar preparados ni las administraciones ni las estructuras económicas. Debemos disponer de planes de contingencias realistas, para circunstancias de estas características que desgraciadamente es muy probable que puedan repetirse en un futuro.

GERARDO LANDALUCE Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

“Los hubs logísticos como Algeciras tendrán mayor protagonismo”

1. Desde la APBA lo más urgente ha sido mantener, en pleno estado de alarma, el latido del Puerto a buen ritmo. Hoy podemos decir con responsabilidad y satisfacción que el Puerto de Algeciras continua plenamente operativo 24/7. Una iniciativa de gran calado debe ser el impulso a la inversión productiva. Los puertos podemos y debemos jugar un papel clave en esta línea de trabajo. Tenemos recursos y tenemos proyectos sólidos para ejecutar. Ahora bien, es fundamental facilitar y simplificar la tramitación administrativa y la propia Ley de contratos del Estado. En nuestra Comarca hay grandes proyectos para ser ejecutados y que beneficiarían la movilización de importantísimos contratos de obra, la generación de empleo y la propia competitividad de nuestras empresas y del Puerto. El acceso sur al Puerto de Algeciras, la modernización ferroviaria de la Algeciras/Bobadilla/Cordoba, el Plan Director de infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras, el Proyecto de fondo de barril de Cepsa ….. entre otros. Una reflexión destacada en estos días es la puesta en cuestión de la propia globalización y sus efectos asociados a la propia pandemia mundial que estamos sufriendo. Lo cierto es que una menor globalización implica un menor crecimiento económico, escenario incompatible con la grave crisis económica que se nos avecina. En cualquier caso, y según avanzan los operadores globales, ello no significa que la logística no se vaya a ver afectada. Se prevé unas cadenas de suministro menos tensas y más fiables. Es precisamente en este nuevo escenario donde los grandes hubs logísticos portuarios como Algeciras cobran mayor protagonismo tanto como infraestructuras críticas a nivel estado como garantizando el tránsito de las mercancías europeas e intercontinentales.



2. Esta pandemia que está produciendo una crisis sanitaria sin precedentes en décadas, nos ha obligado a reaccionar y adaptarnos a unas circunstancias absolutamente excepcionales en tiempo record tanto en nuestras relaciones personales como laborales. El teletrabajo ha permitido compatibilizar la prevención con el propio trabajo. En nuestro caso, nuestros compañeros de Desarrollo Tecnológico fueron capaces de “enviarnos a casa” con un portátil adaptado a más de un centenar de compañeros en un tiempo meteórico. Creo que el gran reto como sociedad y a nivel individual es ser capaces de vencer el miedo. Ese miedo a lo desconocido que considero es el peor de los miedos ya que no hay experiencias anteriores, no hay patrones de conducta a los que acogerte ni conocimiento de como actuar. El Covid-19 lo estamos viviendo y sufriendo al día y al minuto y nos está creando un impacto psicológico muy fuerte. Por naturaleza intento ser positivo y realista. Tenemos que serlo. Por tanto, me quedo no en la propia enfermedad sino en su superación. Cierto que no sin preocupación pero al menos como dice un buen amigo ya tenemos los anticuerpos creados. No se consuela quien no quiere..

FERNANDO TERRY CEO de Osborne.

“Esta crisis nos ha enseñado la importancia de la digitalización"

1. Nuestra prioridad inicial ha sido salvaguardar la salud y seguridad de nuestros empleados y colaborar con las autoridades en todo lo que hemos podido; puesta a disposición de nuestras industrias para la elaboración de alcohol sanitario, donación de EPI´s, y colaboraciones con las administraciones locales donde estamos presentes. Desde el punto de vista empresarial, nuestro principal objetivo es garantizar la liquidez y asegurar nuestros compromisos con los bancos. Hhemos reducido los gastos e inversiones en todo lo que no sea absolutamente imprescindible para garantizar los ingresos y, sobre todo, nos estamos preparando para reaccionar rápido una vez que se resuelva el problema sanitario y se vuelva a reabrir la hostelería en los distintos mercados. Todos, partiendo desde los accionistas, el consejo de administración, el comité de dirección hasta los empleados, están demostrando un altísimo compromiso con la compañía, haciendo sacrificios que nos ayudan a lidiar con esta crisis..



2. Esta situación extraordinaria nos ha enseñado la implicación, la generosidad y el sentido de pertenencia de los empleados de Osborne. Son el activo más valioso y pieza fundamental para capear los obstáculos que se nos presenten ahora y en el futuro. Otra lección que nos hemos llevado es la importancia de la digitalización, tanto en el desarrollo de nuestro trabajo como en la llegada al mercado. También hemos corroborado la importancia de tener una empresa robusta y el mejor aprendizaje es que debemos aprovechar siempre las épocas de prosperidad para reforzar nuestra posición y afrontar con éxito, en la medida de lo posible, crisis tan imprevisibles como ésta.

JAVIER GALLEGO Gerente del Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique (Movex).

“El futuro del país depende de nuestras decisiones de compra"

1. Debemos estar más unidos y cooperar de manera intersectoral para construir una provincia fuerte. La formación de equipos multidisciplinares para la reflexión continua se configura como una herramienta estratégica para la toma de decisiones. El interés individual de cada sector o de cada zona de la misma se verá mermado si no trabajamos juntos por el interés general que ha de prevalecer en la primera fase de un proceso al que nos enfrentamos: el de salida de esta crisis en la que aún nos quedan muchas etapas que vivir. Como en el deporte, debemos luchar en equipo, sacar a relucir el espíritu de superación y ponernos metas comunes que iremos consiguiendo mediante la constancia, la humildad y definición de una estrategia común.



2. A nivel personal he aprendido que las pequeñas decisiones que tomamos día a día en nuestra vida cotidiana generan un impacto importante en el comportamiento global del mercado. Debemos pensar más nuestras decisiones de compra porque de ello depende el futuro de nuestro país. No podemos pretender que disminuyan los alarmantes niveles de paro existentes si no compramos productos de proximidad made in Spain.

FERNANDO GARCÍA Socio director de Jove y CEO de Iniciativas Inmobiliarias.

“No esperes a que las cosas cambien por inercia, piensa qué puedes hacer tú"

1. Lo primero que debes hacer es un diagnóstico de la situación real de la empresa para saber con qué armas cuentas para enfrentarte a la crisis, actuar rápido y trazar un plan con diferentes escenarios y medidas de adaptación a cada escenario, enfocando la estrategia en cinco líneas. 1: Protege el valor diferencial de tu empresa: céntrate en tu Core business, preserva el talento en tu equipo y preserva los proyectos o clientes que te garantizan ingresos a corto. 2: Cuida a tus clientes y proveedores, ellos serán tus mejores aliados en el corto plazo, estar a la altura en momentos complicados te harán fidelizarlos para el futuro y mejorar tu reputación. 3: Explora otros mercados o negocios complementarios a tu core business a través de alianzas estratégicas con otras empresas o personas para compartir riesgos. 4: Protege la caja, analiza qué costes fijos puedes transformar a costes variables o externalizar y no te precipites en nuevas inversiones. 5: Ten siempre una visión a largo plazo, no dejes que los fuegos diarios te distraigan de lo importante y mantente siempre informado y actualizado de todas las variAbles que influyen en tu mercado: tendencias de la demanda, oferta de la competencia etc. con objeto de poder anticiparte a las oportunidades que llegaran.



2. No esperes que las cosas cambien por inercia o por la acción de otros, céntrate en lo que puedes hacer tú por cambiarlas. Tres lecciones aprendidas de la anterior crisis. 1: Ármate de confianza en ti mismo, no te subestimes y mantén l1a ilusión para ser persistente con tus objetivos. 2: No hay segundas oportunidades para una primera impresión, la confianza es clave en cualquier relación empresarial, sé honesto y transparente siempre con clientes, proveedores y trabajadores por muy complicada que sea la situación di la verdad. 3: aléjate de los tristes y pesimistas, rodéate de gente proactiva y con ilusión. El contexto será muy negativo y no te puedes contagiar de pesimismo, identifica quiénes son buenos compañeros de viaje para esta dura travesía.

BERNARDO VELÁZQUEZ Consejero delegado de Acerinox.

“La industria y la construcción deben ejercer de tractor para el empleo"

1. No hay recetas porque falta experiencia. En primer lugar hay que controlar el problema sanitario. Después, impulsar gradualmente la economía a través de la actividad industrial y la construcción para salvaguardar el empleo y para que estos sectores ejerzan su papel tractor. Desde la Alianza por la Competitividad de la Industria proponemos cinco ejes: inversión pública en infraestructuras, estimular la demanda del automóvil, reducir cargas impositivas y aplazar sus pagos, favorecer la reducción de costes energéticos y potenciar la actividad exportadora..



2. Como en cada crisis, queda patente el papel esencial de la industria de un país por la calidad y resiliencia de su empleo y por su condición exportadora y generadora de riqueza. Debemos apostar por la industria española y no confiar al 100% en suministros exteriores. También hay que contar con estrategias financieras sólidas y prudentes. Pero al final, lo que más vale es el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad de las personas. En este sentido, los trabajadores de Acerinox están teniendo un comportamiento ejemplar..

MIGUEL PÉREZ DE LA BLANCA Director de la Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa.

“Esta crisis muestra la importancia de los planes de prevención"

1. El alcance de la crisis estamos estamos atisbándolo aún. En Cepsa lo seguimos constantemente y se han constituido los organismos de seguimiento adecuados. Aún es pronto para hacer balance pero obviamente tendrá un impacto muy relevante en la economía mundial y española. En este escenario, y sin olvidar, nuestra presencia multinacional, todas las medidas que contribuyan atender a los enfermos, colectivos más necesitados y a toda la población deben ser de la máxima prioridad. En esta misma línea, las propuestas para apoyar la economía son también positivas pero necesitan todavía de su despliegue para conseguir que su efectividad se transmita a todo el tejido productivo lo antes posible. Ahora mismo como industrial esencial que somos mantenemos la actividad, la cual se está ajustando a la demanda y apoyándonos en las exportaciones. ¿Cómo? manteniendo las instalaciones en marcha, sacando el máximo partido de la logística y apoyándonos en los mercados internacionales.o Estableciendo además un Plan de contingencia para asegurar la operación de los diferentes negocios garantizando la seguridad de nuestros empleados, instalaciones y vecinos. Hemos preparado nuestros escenarios y en todos ellos, con las medidas adecuadas, somos capaces de resistir a esta crisis. Se está trabajando para mejorar eficiencia. En este sentido, el trabajo ya realizado nos posiciona en primera línea para acelerar la consecución de estos objetivos. Sin este esfuerzo será mucho más difícil resurgir. Es importante que colaboremos entre todos los agentes de la sociedad para salir cuanto antes de esta situación sin que se quede nadie atrás.



2. Esta situación demuestra que el escenario más inesperado puede darse y que es importante tener planes de prevención para hacer frente como empresa y como sociedad a cualquier dificultad. Hacer equipo es crucial no sólo para sacar el trabajo adelante sino para que los empleados se apoyen unos a otros en tiempos difíciles. Además es importante dotar a la plantilla de los medios y herramientas tecnológicas para poder desempeñar su trabajo en cualquier circunstancia y establecer una cultura empresarial de flexibilidad y agilidad en el trabajo.

MARCELO MONGE Director general de Petaca Chico.

“La gente debe salir de casa y hacer su vida de la forma más normal posible"

1. Creemos que para salir de la crisis se tiene que reactivar la economía con el consumo interno. La gente tiene que salir de casa y hacer una vida lo más normal posible, dentro de las limitaciones de distanciamiento que se implanten. Eso sería lo mejor para que el empleo no se resienta en todos los sectores de la economía..



2. La lectura personal que sacamos es que esta crisis muestra la fragilidad de la vida, y cómo es posible que cambie de un día para otro de repente. Esto demuestra la importancia de la capacidad de adaptación a los cambios y de la fortaleza mental de cada uno para afrontar todos los problemas.

MANUEL VÁZQUEZ Ganadero.

“Necesitamos proteger a las empresas y mucho consenso"