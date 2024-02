Cómo afecta el modelo 347 de Hacienda a las comunidades de propietarios

Este mes de febrero de 2024 las comunidades de propietarios tienen la obligación de presentar ante la Agencia Tributaria el llamado modelo 347. Se trata de una declaración anual de las operaciones que haya realizado la comunidad con terceros, tales como empresas de reformas, limpieza o ascensores durante el año 2023, siempre que su importe sea superior a los 3.005,06 euros.

Por ello, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta recordamos que no presentar dicha declaración o hacerlo de forma incorrecta, puede suponer una sanción económica que puede llegar a alcanzar los 20.000 euros, tal y como prevé la Ley General Tributaria.

Carlos de Osma, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, recuerda que “el no presentarlo conlleva sanciones hacia la comunidad de propietarios”, añadiendo que “por eso es tan importante que las comunidades tengan un administrador de fincas colegiado, un profesional, que somos los que velamos por que se cumplan todos los requisitos y presentar los diferentes modelos a la Agencia Tributaria durante todo el año”. Además, si una comunidad de propietarios no presenta el modelo 347 correctamente, no podrá optar a solicitar ninguna ayuda o subvención.

Dentro de esta declaración anual de operaciones con terceros quedan excluidos los gastos por suministro de agua, energía eléctrica, combustible o seguros. Hay que recordar que dentro de una comunidad de propietarios son muchas las obligaciones fiscales y con la Agencia Tributaria, obligaciones que si no están correctamente administradas pueden llegar a convertirse en sanciones, bien por desconocimiento, por errores o bien por no darle la suficiente importancia al hecho de declarar determinada relación o actuación.

El presidente de los administradores de fincas colegiados de Cádiz apunta también que “cuando empieza el año hay que tener en cuenta otros tipos de declaraciones, como el modelo 184, que se dan en aquellas comunidades que tengan algún tipo de arrendamiento, como el caso de antenas de telefonía móvil por ejemplo, y que hay que presentar antes del 31 de enero”.

De Osma pone además en valor el papel fundamental del administrador de fincas colegiado: “Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta luchamos para que no se produzcan esas sanciones tan temidas y que no se le pase el plazo de todos estos modelos a las comunidades de propietarios”.