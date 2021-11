El cáncer de pulmón sigue creciendo en Cádiz con 732 nuevos casos en 2021

Este miércoles se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón y las cifras son terribles y van en ascenso con 732 nuevos casos en la provincia de Cádiz en 2021, produciéndose un incremento respecto al año anterior.

Así consta en la web del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, que estima en un 20 por ciento el aumento en esta provincia respecto 2012, año en que se registraron 574 casos.

El cáncer de pulmón es de las primeras causas de defunción en la provincia con 580 muertes frente a las 565 del pasado año. De todos los fallecidos de este año 105 eran mujeres y 476 hombres. De hecho, más del 80% de los cánceres de pulmón se diagnostican en fases avanzadas, cuando ya no es posible la curación.

Con todo, esta dolencia ocupa el cuarto puesto entre los tipos de cáncer y la provincia se posiciona como la tercera andaluza en la aparición de nuevos casos. Solo la superan Sevilla y Málaga.

Más casos entre los hombres y aumento en mujeres

Desde la AECC llaman la atención sobre el progresivo aumento del número de casos de cáncer de pulmón que se está observando en los últimos años en la población femenina (en la masculina se observa una estabilización). En datos, si este año se han diagnosticado 193 casos en mujeres, en 2012 fueron 149 y han muerto 105 frente a las 67 de 2012. Si bien, según el Observatorio siguen diagnosticánodose más casos entre hombres que entre mujeres, con 539 casos diagnosticados entre ellos, frente a los 193 de ellas. La incidencia total es de 732 por cada 100.000 habitantes, siendo 32 de ellos mujeres frente a los 94 nuevos casos detectados en hombres.

En cuanto al tramo de edad, la incidencia es mayor en los mayores de 75 años con 181, seguido del tramo de 60 a 64 con 128 casos, de 65 a 69 con 123 y de 55 a 59 con 102.

El tabaco, la principal causa

Según la AECC la incidencia de cáncer de pulmón ha crecido a lo largo del siglo XX como consecuencia del hábito de fumar. De hecho, nueve de cada diez casos de cáncer de pulmón se deben al tabaco, aunque en ocasiones, puede presentarse en no fumadores. Recientemente se están encontrando casos de cáncer de pulmón en los denominados fumadores pasivos, que son aquellas personas que no fuman pero están expuestos al humo de tabaco de los fumadores en su hogar o en su trabajo. La mejor forma de prevenir el cáncer de pulmón es dejar de fumar o no empezar a fumar nunca.