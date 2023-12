Un camionero de Benalup salva la vida de un anciano que le llamo al móvil al azar

La labor desinteresada de un camionero de Benalup ha permitido que se convierta en ángel de la guarda. Se trata de Francisco José Casas quien consiguió salvarle la vida a una persona que le llamó a su teléfono sin saber quién era.

Estos hechos tuvieron lugar el pasado día 22 de diciembre coincidiendo con el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. En este caso la diosa fortuna se alió con un hombre mayor que estuvo a punto de perder la vida si no hubiese sido porque este camionero benalupense supo atenderlo y no le colgó.

Según ha explicado, su mediación ante el teléfono de Emergencias 112 Andalucía permitió localizar a ese anciano que vivía en un pueblo de la provincia de Alicante.

Todo empezó con una llamada de un número que no estaba memorizado en la agenda del móvil de Francisco José Casas. Ese día se encontraba libre y había salido a un centro comercial con sus hijas. Al ver el número entrante, descolgó y lo que escuchaba eran golpes sobre el suelo. Al no hablarle nadie decidió colgar y devolver la llamada al número identificado, fue entonces cuando una persona mayor le comunicó “ayúdame por favor, ayúdame”.

Al principio creyó que se trataba de una broma, pero manteniendo la conversación con su interlocutor anónimo, consiguió averiguar datos y detalles de su situación, manifestándole que “estoy en el suelo y no me puedo levantar. Estoy solo en la casa”. Así le pidió algún teléfono de un familiar para poder dar aviso, a lo que esta persona no lo sabía, solo que estaba en un pueblo de la provincia de Alicante y que residía frente a una Comisaría de Policía.

Acto seguido, lo calmó y le dio que iba a realizar algunas gestiones ante el teléfono de Emergencias 112 Andalucía, a cuya operadora explicó en él era de Cádiz y que había recibido una llamada de teléfono de una persona mayor que estaba en riesgo, facilitándole el número de móvil con el que estaba en contacto.

Unas horas más tarde recibió la llamada de la hija de la persona atendida por los servicios de emergencia que lograron localizarle y trasladarlo a un centro sanitario ya que había padecido una embolia en el celebro. Su hija le agradeció todo la que había hecho y que posibilitó salvarle la vida a su padre. Su llamada fue al azar, pero encontró al otro lado a una persona que supo resolver una situación, que otros hubiesen resulto simplemente colgando o no atendiéndola al no conocer el número llamante.

Francisco José Casas, asegura que “menos mal que dio con el número mío, que supe actuar y no haberle colgado el móvil”. También quiso agradecer la mediación del 112 que actuó y le salvaron la vida.

Su paso como voluntario de Cruz Roja y de Protección Civil de Benalup, quizás sea junto a la de camionero, las facetas que le hicieron actuar de esta manera, que le han convertido en un ángel de la guarda. “No me tocado el gordo, pero me siento orgulloso de haber actuado así”, ha expuesto.