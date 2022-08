El verano impulsa a Cádiz a un máximo histórico del empleo en julio

La temporada de verano está dejando cifras históricas en lo que se refiere al empleo en Cádiz. La provincia cierra el mes de julio con una media de 418.203 afiliados a la Seguridad Social, 9.010 más que en el mes de junio, lo que supone el tercer mayor ascenso de España tras Gerona y Baleares, dos de los polos del sector turístico nacional. En comparación con el mes de julio de 2019, previo a la pandemia, supone casi 25.000 personas más con trabajo en Cádiz, según las estadísticas de la Seguridad Social.

La tendencia de Cádiz es opuesta a la de Andalucía y el resto de España, donde se ha destruido empleo por primera vez en un mes de julio. En el conjunto del país, la Seguridad Social perdió 7.366 afiliados el pasado mes, con una caída del 0,04% respecto a los datos registrados el anterior, el peor dato de la última década, según las cifras presentadas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con este descenso, el número total de cotizantes cerró julio en 20.340.964, de los que 10.880.380 fueron hombres y 9.480.585 eran mujeres.

En cuanto a Andalucía, la Seguridad Social ha cerrado julio con 19.992 afiliados menos y sitúa el número total de ocupados en la comunidad en 3.281.316, cifra que supone un descenso del 0,61% en comparación con el mes anterior.

Para CCOO, las cifras nacionales de paro y afiliación son "malas", algo que achaca a la "incertidumbre económica" y las "expectativas sobre el futuro", que "no están ayudando". Por su parte, Infojobs ha lanzado un mensaje de prudencia y recuerda que el final del verano y principio del otoño (agosto, septiembre y octubre) no suelen ser buenos para el empleo. En esos meses se suelen juntar el final de los contratos de verano más el final de los de un curso de duración, como los contratos en el sector educativo.

La fortaleza del mercado laboral de la provincia se debe al extraordinario comportamiento que está registrando este verano el sector turístico, con cifras récord de visitantes y ocupación hotelera. Sin embargo, sindicatos y analistas temen una contracción de cara a los próximos meses debido a la estacionalidad con la que opera este sector.

Bajada del paro en Cádiz

El desempleo también presenta datos positivos en la provincia de Cádiz, que fue donde más descendió el paro en el mes de julio de toda España, al contabilizar 2.920 personas menos en las listas del paro. El número de personas sin trabajo se reduce en la provincia a 135.495, la cifra más baja desde agosto de 2019.

Julio suele ser un mes muy positivo para la provincia de Cádiz en lo que se refiere al desempleo. En los últimos diecisiete años, sólo subió una vez el paro respecto a junio y fue en el año 2008, en los albores del estallido de la burbuja inmobiliaria. La nota negativa de este verano es que el descenso del pasado mes de julio fue el menor en números redondos desde el año 2010.

Como es habitual, el sector servicios, que engloba las actividades del turismo, fue el principal motor de la bajada del paro en la provincia, al contabilizar 2.712 desempleados menos respecto a junio. La industria también tuvo un comportamiento positivo, con 384 parados menos, una cifra similar al descenso registrado en el colectivo sin empleo anterior (398). En cambio, construcción y agricultura sumaron más desempleados (428 y 146, respectivamente).

En cuanto a la contratación, siguen siendo evidentes los efectos de la última reforma laboral. El número de contratos firmados en julio ascendió a 43.731, un 26% menos respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, aumenta notablemente el número de contratos indefinidos, que alcanzan los 17.631, siete veces más que la cifra registrada en julio de 2021.

Temor a una desaceleración

Precisamente, CCOO-Cádiz incide en la influencia beneficiosa de la reforma laboral a la hora de analizar los datos provinciales del paro, aunque admite que "es cierto que este descenso viene muy determinado por el sector servicios y el crecimiento estacional del empleo durante el verano".

Por su parte, CSIF-Cádiz resalta "la subordinación de la economía gaditana al sector servicios, en particular la hostelería", en temporada turística alta. Así, el hecho de que el 92% de los nuevos contratos de julio sean en este sector deja entrever lo que deparará septiembre, una vez termine el verano, “y tendremos que esperar que los datos se vengan abajo”, ha apuntado Mercedes Amézaga, vicepresidenta de CSIF Cádiz.

En su opinión, el empuje de las contrataciones ha ido descendiendo y ya no es tan fuerte como en los meses anteriores, cuando se hicieron la gran parte de las contrataciones para el verano. Esto indica que “estamos ante el tope del empleo en la provincia, por lo que, si no hay un revulsivo, la provincia de Cádiz no podrá abandonar nunca las últimas posiciones del país en cuanto a ocupación laboral”, afirma Amézaga.