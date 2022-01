El acusado del crimen de Paterna: "La escopeta se me disparó... no sé cuántas veces"

Este lunes arrancó en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio con jurado a un hombre acusado de asesinar a su cuñado en Paterna y de intentar matar a su sobrino tras dispararle hasta en dos ocasiones con una escopeta de dos caños yuxtapuestos.

En la primera sesión de la vista con tribunal popular prestó declaración el procesado, F.H., quien aseguró que nunca tuvo ningún tipo de conflicto con la familia de su esposa, si bien admitió que ella sí tuvo problemas con su hermano a raíz de una herencia familiar. "Si ellos no le hablaban a mi mujer, yo tampoco les hablaba a ellos", terminó reconociendo.

A preguntas de la Fiscalía, el encausado dijo que no le constaba que el día anterior a los hechos, el 10 de febrero de 2018, se produjese discusión alguna en el seno familiar. El 11 de febrero, explicó, se levantó porque escuchó gritos en la calle. "Me asomé a la puerta y vi a mi cuñado, a su esposa y a mi sobrino pegando mi mujer, que estaba tirada en el suelo. Mi sobrino llevaba un cuchillo grande de cocina".

Según la versión del acusado, entró de inmediato a su casa, cogió una escopeta de doble cañón que tenía, pues era aficionado a la caza, y salió hasta la puerta de la cancela exterior de su vivienda. "Yo no sé qué me ocurrió entonces, me bloqueé, cogí el arma y disparé al aire. No sé si alcancé al alguien".

Tras el primer disparo, indicó el procesado, "mi sobrino gritaba: ¡os voy a matar! mientras que su madre lo arengaba: ¡mátalos!, ¡mátalos! Después mi sobrino quiso abrir la puerta de mi cancela, agaché la escopeta para intentar cerrarla y se me escapó otro disparo". "¿Otra vez?", le preguntó la fiscal del caso a F.H. tras escuchar este fragmento de su testimonio, a lo que el encausado contestó: "¿Usted sabe el miedo que yo pasé?, ¿usted sabe cómo estaban esas personas?".

En este punto del interrogatorio, la fiscal interrogó al acusado sobre cómo era posible que su sobrino presentase como lesión un disparo por la espalda si, según su versión de lo sucedido, su sobrino venía de frente. "La escopeta se me disparó... no sé cuántas veces. Tampoco recuerdo cuántas veces la cargué, creo que dos. Lo que sí puedo asegurar es que nunca disparé a mi sobrino. Jamás", manifestó F.H.

Por último, el encausado negó ante el tribunal popular que ese 11 de febrero de 2018 confesara la autoría del crimen a los agentes de la Guardia Civil que se personaron en la calle Perro de Paterna, donde ocurrieron los hechos que ahora se juzgan.

La Fiscalía solicita para F.H. 26 años de prisión y la acusación particular, ejercida por la familia de las víctimas, 44.