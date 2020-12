La asociación ACCAM hace un llamamiento a las familias para el acogimiento de menores desprotegidos

La Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor (ACCAM) es una de las entidades, sin ánimo de lucro, que interviene actualmente en la gestión del Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, mediante un concierto social suscrito con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Administración autonómica.

Con tal fin, la Asociación ACCAM tiene una red de centros de protección de menores en toda Andalucía, con una trayectoria de más de 20 años, y hace ya tiempo que detectaron que el mejor sitio donde pueden crecer y desarrollarse estos niños es en una familia. Por ello, desde el citado colectivo se llevan a cabo de forma regular diversas campañas para trasladar la necesidad de contar con familias acogedoras que permitan a estos menores crecer en el entorno más beneficioso para ellos.

En esta línea, desde ACCAM se explica que el acogimiento familiar es una medida de protección dirigida a niños que se encuentran en situación de alto riesgo y tienen que ser separados temporalmente de sus progenitores. Cuando la Administración pública, en este caso la Junta de Andalucía, detecta una situación de desamparo de un menor en su territorio, tiene el deber legal de protegerlo, y cuando resulta necesaria la separación, la medida más oportuna es que sea acogido por su familia extensa y si esto no es posible, por otra familia distinta (familia ajena).

"La finalidad del acogimiento familiar es procurar que el menor se desarrolle y crezca en el seno de una familia, en la que participará y se integrará plenamente, ostentando la tutela del mismo la Administración", explican desde ACCAM.

Es una medida de protección solidaria, por un lado, con las familias biológicas, a las que se concede un tiempo para que superen, si es posible, las dificultades que les impiden estar con sus hijos, y por otra parte es un espacio privilegiado para la normalización de los niños del sistema de protección, favoreciendo su desarrollo evolutivo, social y afectivo, permitiéndoles la experiencia de vivir en una familia normalizada.

Por todo ello, en el citado Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar "se buscan familias generosas que quieran acoger a menores en desamparo en la provincia de Cádiz. A estas familias se las forma y se las acompaña una vez que ingresa el menor, mediante un equipo multidisciplinar (perteneciente al ámbito de la psicología, trabajo social y educación social) que las orienta", recalcan desde la asociación, al tiempo que recuerdan que "no sólo hay menores españoles en desamparo en nuestra provincia, ya que últimamente estamos viendo cómo llegan también menores extranjeros sin familiar alguno que los acompañe". Son los llamados 'menas'.

"Últimamente a nuestras costas gaditanas llegan menores extranjeros no acompañados, que no tienen ningún familiar adulto en España que se pueda hacer cargo de ellos para procurarles el afecto, cuidado y protección que necesitan. Son niños que dejan a sus familias en sus países y se enfrentan a una nueva cultura, costumbres, idioma... Lo hacen arriesgando en muchos casos sus vidas, buscando alternativas de futuro que no tienen en sus lugares de origen. También necesitamos familias que los acojan", demandan los responsables de esta asociación.

Para ello, hacen un llamamiento a las personas o familias interesadas en ayudar a estos menores para que se pongan en contacto con ACCAM a través del correo electrónico acogeles@accampa.org o de los teléfonos 900 804 236 (gratuito), 956 921 107 y 678 110 827.