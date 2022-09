Accidente de un avión privado que despegó de Jerez: se estrella en el Mar Báltico

Un avión privado que ha salido este domingo del Aeropuerto de Jerez se ha estrellado en el Mar Báltico, según apuntan las informaciones de medios de Suecia y Alemania. La aeronave que tenía la ciudad alemana de Colonia como destino, la soprepasó, empezó a perder altura y habría informado de problemas con la presión de la cabina, señala el periódico German Bild.

El medio sueco Aftonbladet ha informado de que la Guardia Costera del país está sobrevolando la zona donde se ha estrellado el aparato, que fue seguido por cazas al no poder establecer contacto con el piloto para averiguar qué estaba pasando. Según las mismas fuentes, a bordo con el piloto, habría una mujer, un hombre y su hija.

El avión es un modelo Cessna 551 con matrícula de Austria. Tenía como destino Colonia según su plan de vuelo, y su salida de Jerez estaba prevista para las tres de la tarde. Parece que cambió dos veces de rumbo, siguió hacia el norte, primero hacia territorio danés y posteriormente hacia territorio sueco y fue perdiendo altura hasta desaparecer del radar cerca de Ventspils, en Letonia. Los servicios de rescate de Suecia y Letonia están en la zona.

Según la web de seguimiento de vuelos Flightradar el aparato atravesó España, Francia, Alemania y se adentró en el mar Báltico. El contacto se perdió tras superar las costas de Polonia, el enclave ruso de Kaliningrado y las costas de Lituania hasta entrar en la zona marítima más cercana a Letonia.

Media reports indicate that OE-FGR was not reachable by air traffic control authorities for some time. Just a few moments ago, we stopped receiving signals from the aircraft. Final altitude received was 2100 ft at -8000fpm descent. https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/EbRUhqCGLm