El Sueldazo de la Once premia con 2.000 euros al mes durante 10 años a un vecino de Alcalá de los Gazules

La ONCE repartió el sábado uno de los Sueldazos que ofrece en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules.

La suerte la ha dado Isabel Pérez Ríos, que es vendedora de la ONCE desde 2012, y trabaja a las puertas de la venta La Parada en el polígono de La Palmosa, aunque no sabe si ha dado el premio a un vecino del municipio o a un cliente de paso, según ha explicado en un comunicado la ONCE.

"Siempre pienso que voy a dar un premio grande, pero ahora estoy muy nerviosa, muy contenta, pero muy nerviosa", ha señalado, entre felicitaciones de los primeros clientes que acudían a desayunar.

"Con la situación que tenemos es mayor alegría aún porque ahora mismo la cosa está muy mal, la gente está desanimada y la venta más flojita, no es igual que antes que venían más a comer y había otra alegría", ha explicado a la ONCE.

Pérez reconoce que "ahora la cosa está más parada y la gente más apagada", aunque confía en que este Sueldazo sirva "para animar el ambiente y que no piensen tanto en lo mal que estamos sino en que pronto vamos a volver a la normalidad".

El sorteo del sábado estaba dedicado al 75 Aniversario de la Virgen del Amor Hermoso de Cartagena y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros a las cinco cifras en Antequera (Málaga), y ha repartido el resto de premios en la Comunidad de Madrid.