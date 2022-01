Ruiz Boix emplaza a Moreno a impulsar proyectos "de cosecha propia"

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha emplazado este sábado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a dar a conocer, con motivo de la celebración del Consejo de Gobierno este próximo lunes en Cádiz, los proyectos e iniciativas "de cosecha propia" que tiene pensado traer para la provincia gaditana.

Así lo ha reclamado el dirigente socialista en un comunicado después de ver que el presidente andaluz anunciara este pasado viernes en Puerto Real el impulso al proyecto estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la industria naval "como si fuese una gestión del Ejecutivo andaluz".

Al respecto, Ruiz Boix ha remarcado que "es público y notorio que el Gobierno de España aprobará el Perte en Consejo de Ministros el próximo mes de febrero", por lo que "no se entiende a qué viene que Moreno Bonilla se agarre a un plan que forma parte de una estrategia consensuada con los agentes económicos y sociales para reforzar y modernizar nuestra industria naval".

"Nos gustaría saber qué parte de ese plan impulsa la Junta cuando no ha movido hasta ahora un dedo por la industria auxiliar teniendo competencias, cuando se le está pidiendo que traslade el Centro de Fabricación Avanzada a la nave de Airbus en Puerto Real para aunar recursos y trabajar junto al Gobierno en ese proyecto 4.0 y aún no han dado una respuesta y, sobre todo, cuando comprobamos que no ha ejecutado doce de los 50 millones para políticas industriales que disponían en sus presupuestos", ha señalado Ruiz Boix.

El secretario general del PSOE de Cádiz ha manifestado que, mientras "los demás trabajan, el Gobierno, Navantia y el sector privado", Moreno y su Ejecutivo están "sin hacer nada o al menos nada que nos haya contado", y ahora "viene ahora a apropiarse de la cuestión", ha afeado.

Para el líder socialista gaditano, ese "anuncio pirata" sobre el Perte solo se entiende como "una forma de tratar de salir del paso airoso ante el balance en números rojos que le sale a cuenta de estos tres años de su gestión hacia la provincia de Cádiz".

Así, Ruiz Boix se ha preguntado "qué va a hacer la Junta en lo que es absolutamente prioritario para Cádiz, la lucha contra el paro, porque hasta ahora no ha ejecutado tampoco los dos planes de empleo para Andalucía por valor de 50 millones cada uno contemplados en los sucesivos PGE --Presupuestos Generales del Estado--, y que aún no sabemos a qué se van a destinar, y si no saben en qué emplearlos que aprueben planes de empleo con los ayuntamientos que siempre han demostrado saber aprovechar muy esos recursos".

En la misma línea, Ruiz Boix ha instado a Moreno a "dar la cara ante el colapso sanitario y aprobar un plan de choque para hacer frente a la pérdida en la calidad asistencial de los últimos años en un SAS --Servicio Andaluz de Salud-- en el que ya la gente no puede confiar y donde es un periplo conseguir que te atiendan".

"Es lo que preocupa a las gaditanas y los gaditanos", ha enfatizado el dirigente socialista, quien ha reclamado también al presidente de la Junta que dé "explicaciones sobre el Plan de las 112 medidas para combatir el Brexit", donde, hasta la fecha, "el balance es una hoja en blanco, ya que no se ha iniciado una sola propuesta, ni conocemos ninguna de ellas", según ha apostillado.