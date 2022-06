Rocío Ruiz (Cs) promete la creación de una ruta turística provincial dedicada al flamenco

La candidata de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Cádiz a las elecciones andaluzas, Rocío Ruiz, ha anunciado que su formación desarrollará durante la próxima legislatura una ruta turística por toda la provincia "que permita convertir a Cádiz en capital mundial del flamenco". "El flamenco es un elemento cultural y vertebrador de Andalucía, de Cádiz y particularmente de Jerez, una seña de identidad que ya forma parte de la Marca España, por eso desde Ciudadanos apostamos por que sea un atractivo turístico durante todo el año que atraviese la provincia de forma transversal".

"Para Ciudadanos, la cultura en Andalucía es un elemento básico de nuestra identidad, pero también un importante vector de crecimiento económico y desarrollo", ha subrayado Ruiz para destacar el impulso al sector cultural de la provincia durante esta legislatura con más de 3,4 millones de euros en ayudas y 21 millones de euros en inversiones en patrimonio histórico. Así, Cádiz Horizonte 2026, la estrategia con la que se presenta como candidata con más de 140 medidas para Cádiz y un centenar de propuestas concretas en cada una de las comarcas, recoge precisamente iniciativas concretas en el ámbito cultural y una mayor dotación presupuestaria.

"Nuestro objetivo en Ciudadanos para Cádiz es claro, prestigiar el mundo del arte flamenco y favorecer su desarrollo como un atractivo turístico en el que artistas, peñas, hostelería y turismo vayan de la mano", ha detallado la candidata naranja, quien ha apostado además por que todos los sectores implicados "participen y se involucren en el desarrollo de una Ley del Flamenco consensuada que favorezca la conservación de este arte y contribuya al aumento del PIB andaluz". Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de ayudas para las mujeres creadoras, a fin de facilitar e impulsar su papel en el mundo del flamenco.

Ruiz ha explicado que han escogido Jerez de la Frontera para presentar el proyecto 'Cádiz, capital Mundial del Flamenco' porque esta ciudad será la sede del Museo del Flamenco de Andalucía, "una apuesta que se ha logrado gracias a la presencia de Ciudadanos en el Gobierno andaluz", y porque además cuenta con el Centro de Documentación del Flamenco. Unas dotaciones, ha resaltado, en las que se han invertido más de seis millones de euros.

En este sentido, durante un encuentro con representantes de peñas, flamencos y vecinos de Jerez ha señalado que esta ruta tendrá un elevado impacto en la ciudad, "dado que persigue revitalizar la zona intramuros y conectar entre sí las peñas, tabancos, bodegas y otros lugares emblemáticos, uniendo así los barrios tradicionalmente considerados flamencos como Santiago y San Miguel, con otros como la Albarizuela o la Asunción".

Ciudadanos propone asimismo la creación de un Paseo de la Fama flamenca y de un grupo de eruditos de lo jondo para documentar lugares y emplazamientos de interés. "Pero también queremos acercar el flamenco a las aulas como base para su conservación y difusión en el futuro, además de establecer lineas de ayuda que permitan la digitalización de los fondos audiovisuales públicos o privados".

Para la candidata por Cádiz, la Ruta del Flamenco contribuiría aún más a mantener el liderazgo de la provincia como primer destino turístico nacional en ocupación hotelera, "que se une al récord en exportaciones, la bajada del paro y el hecho de que Cádiz cuente con el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social desde 2008". "Y esto solo ha sido posible gracias a políticas que hemos imprimido los liberales desde el Gobierno andaluz, que han garantizado las reformas que están transformando esta tierra, convirtiéndola en motor de empleo de toda España y referente nacional para la inversión extranjera y blindando los servicios sociales".

Estas recetas se han trasladado ahora a 'Cádiz Horizonte 2026', el programa electoral de Cs que pivota en torno a cuatro ejes fundamentales: derechos humanos, educación, empleo e inserción. "Un programa abierto a la escucha, a las aportaciones de los gaditanos y gaditanas, porque nosotros no venimos con papeles cerrados, sino que trabajamos incorporando sobre la marcha aquellas propuestas que sirvan para hacer #LOQUEQUIERECÁDIZ. Y, eso, no hay nadie mejor que los gaditanos para contárnoslo", ha señalado.

"La ecuación del cambio funciona porque Ciudadanos es el alma social y reformista del cambio. Si en 2018 nos jugábamos escribir un cambio histórico, ahora nos jugamos escribir la historia del cambio. Continuar por el buen camino", ha indicado Rocío Ruiz.