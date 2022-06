El Parlamento de Andalucía se abre al paternero Andrés Clavijo

Lo menos pensado que tenía en su mente el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, el popular, Andrés Clavijo, es convertirse en el único representante que tendrá la comarca de la Janda en el Parlamento de Andalucía.

A partir del número cinco o seis de una lista electoral, los puestos se convierten en casi simbólicos o representativos de un determinado territorio de la provincia. Por lo menos, ha venido pasando en muchos comicios, donde los 15 escaños son repartidos entre las distintas formaciones, y un octavo puesto se asume como algo que nunca llegará.

Por esta vez, el Parlamento se abre a un paternero. A sus 37 años, cumplidos el pasado día 17 de junio, Andrés Clavijo, casado y con dos hijos menores. Una niña de 14 años y un niño de casi 12 años, ha visto que casi todos los que le acompañaban en esa candidatura se han convertido en parlamentarios, incluido él.

Este autónomo, que se dedica a la actividad de servicios generales, la noticia de que se convertía en el parlamentario número ocho por la provincia de Cádiz le llegaba pasadas las 23.30 horas del domingo, cuando ya se habían acabado junto a sus compañeros de partido los recuentos de las mesas repartidas por el municipio de Paterna de Rivera.

Fueron los compañeros del Partido Popular los que le daban esa grata noticia por teléfono

Fueron los compañeros del Partido Popular de Cádiz los que le daban esta grata noticia por teléfono. “Acabamos de conseguir el octavo diputado”, “pues muy bien, muchas gracias” fue su respuesta. Algo por lo que está “muy contento, la verdad”.

Esta nueva responsabilidad política, no le llevará a abandonar su cargo como primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Según apunta a este respecto, “no tengo que dejarlo, ni pienso dejarlo, ni quiero. Yo se lo debo todo a Paterna, a mi pueblo, a mi gente, que me ha apoyado muchísimo, que en esta campaña me han dado muchas muestras de cariño, he recibido mensajes, me han parado por la calle, y mi objetivo principal es mi pueblo, es Paterna, luchar por mi pueblo y donde quiera que esté, en la Administración que esté, pues mejorar la vida de mis vecinos y vecinas”.

El futuro parlamentario del PP en la Janda ha destacado el compromiso cumplido del presidente de la Junta de Andalucía con su municipio y con el arreglo de la carretera que les une con Medina y que mejorará el enlace con la autovía autonómica A-381 Jerez - Los Barrios.

En su opinión esta nueva situación no le va a cambiar mucho la vida. “Casi siempre estoy fuera, soy un culo inquieto, para arriba y para abajo siempre, no me va a cambiar mucho, la verdad”.

Su esfuerzo ahora será seguir trabajando por Paterna de Rivera y lograr muchas reclamaciones históricas que se han ido atendiendo en los últimos años, y que ahora espera aumentar en este nuevo puesto de responsabilidad. “yo espero, deseo y así trabajaré para que se nos tenga aún más en cuenta”, apostilla.