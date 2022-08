El PSOE afea al PP que reclame el desdoble de la N-IV "sólo cuando está fuera del Gobierno"

El diputado del PSOE en el Congreso José Ramón Orteg, considera que “para la provincia de Cádiz es positivo que el PP sea oposición, porque sólo cuando está fuera del gobierno reclama avances en infraestructuras”. Al hilo señala que “precisamente respecto de la AP-4 el PP debería estar muy callado, porque la liberación del peaje de esta vía fue la primera promesa incumplida de Moreno Bonilla en nuestra provincia, ya que prometió liberarlo si era presidente de la Junta al día siguiente y tuvo que ser el gobierno de Pedro Sánchez quien lo hiciera”.

De esta manera responde Ortega a las exigencias del PP sobre la AP-4 sobre la que entiende que “la confederación de empresarios pida el desdoble de la AP-4, una medida que el Gobierno nunca ha descartado dentro del análisis de eficiencia sobre las posibles alternativas para la mejora del tráfico entre Cádiz y Sevilla, es comprensible y razonable, pero que lo haga el PP es un ejercicio de auténtico cinismo”.

“Y es que hay que recordar que precisamente la liberación del peaje de la AP-4 fue la primera promesa incumplida por Moreno Bonilla en la provincia de Cádiz, ya que en campaña prometió liberar esta vía al día siguiente de ser presidente y sin embargo tuvo que el gobierno de Pedro Sánchez quien lo liberara en diciembre de 2019, cuando Moreno Bonilla llevaba ya de presidente de la Junta un año”.

“Porque sólo de absoluto cinismo puede calificarse la actitud de un partido que exige cuando no ha cumplido ninguna de sus grandes promesas en nuestra provincia. No liberó el peaje, no ha rehabilitado Valcárcel del que además ahora pide que sean otras administraciones las que aporten recursos cuando es la Junta la que tiene competencia exclusiva en materia de universidades y no ha movido nada para el nuevo hospital de Cádiz ni para la ciudad de la Justicia pese a tener más recursos que nunca, tantos que ni ha sabido invertirlos presumiendo de superávit, gracias a que el actual gobierno de España ha transferido a Andalucía recursos conforme a su peso poblacional, cumpliendo lo preceptuado por el estatuto de autonomía, cuestión que nunca cumplieron los gobiernos de Mariano Rajoy”, añade el diputado nacional.

Para Ortega, “no cabe comparación alguna entre la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en nuestra provincia y el trato que le da el PP”. Y en este punto, pone tres ejemplos claros: “mientras el PP incumplió su promesa de liberar el peaje, fue el gobierno de Pedro Sánchez quien lo hizo". "Mientras el PP tardó cinco años en sacar adelante únicamente la declaración de impacto ambiental para la obra de Tres Caminos, el actual gobierno ha tramitado sin dilación está infraestructura", ha agregado. "Y mientras en otra obra fundamental para nuestra provincia, como es la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, el PP ha venido anunciando únicamente promesas, eran los gobiernos del PSOE los que han venido haciendo las inversiones reales”, ha incidido Ortega.

“El PSOE comparte que nuestra provincia necesita mejorar sus infraestructuras y así lo trasladamos y reclamamos al Gobierno de España, que da respuesta a nuestras reclamaciones con hechos y con unos presupuestos del estado que por ejemplo esta año pusieron a nuestra provincia en quinto lugar en inversión directa de los ministerios, por encima de provincias como Sevilla, Valencia o Barcelona, algo impensable con los gobiernos del PP que nos han hecho perder mucho tiempo sin avances significativos en las infraestructuras clave y que sólo recuperan las voz para reclamar avances, cuando son oposición”, sentencia Ortega.