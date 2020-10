Navantia Puerto Real entregará a tiempo la plataforma a la empresa noruega Aibel

Navantia Puerto Real entregará al cliente el próximo lunes día 26 el módulo HVDC (Topside) del proyecto Johan Sverdrup Fase 2, para Aibel y Equinor. "Han sido 14 meses de intenso trabajo para culminar con éxito y en fecha la construcción de esta subestación eléctrica con destino al campo de Oil&Gas Johan Sverdrud en Noruega", ha señalado Navantia en un comunicado.

Esta entrega será celebrada en la dársena del astillero de Puerto Real con un evento interno al que asistirán representantes del cliente. Al día siguiente, el módulo partirá hacia su destino sobre la barcaza en la que fue embarcado días atrás.

Navantia ha logrado así culminar este encargo dentro de los estrictos plazos marcados por su cliente, que había advertido el pasado mes de agosto, en plena huelga de la industria auxilliar, que no adjudicaría más contratos a la empresa española si había retrasos. “Este módulo es una pieza más de un gran puzle. Me temo que si no se entrega el 27 de octubre, la dirección de Aibel no recordará la calidad del trabajo, sino que llegó tarde”, señaló Knut Frolich, Project Director de Aibel, en declaraciones a este periódico.

El proyecto ha supuesto para Navantia Puerto Real alrededor de 835.000 horas de trabajo, ocupando una media de 375 personas durante los 14 meses de trabajo. Además, hay que resaltar el cumplimiento de los plazos pese a los inconvenientes derivados de los efectos de la pandemia de Covid-19, a los que Navantia ha hecho frente recuperando el tiempo y cumpliendo con los diferentes hitos a satisfacción del cliente.

Aibel cuenta con una importante cartera de proyectos en diferente grado de maduración, no sólo en el sector de Oil&Gas, sino también en la eólica marina. “El mercado eólico es cada vez mayor. Hay muchos proyectos en desarrollo en Noruega, Alemania y Reino Unido. Y hemos presentado ofertas por al menos cuatro de ellos. Necesitamos contratistas como Navantia en calidad de socios. Nos gustaría que Navantia esté ahí, pero de nuevo, eso depende de la entrega de este proyecto en octubre”, agregó entonces Stig Jessen, Project Director de la plataforma P2 del campo Johan Sverdrup.

El módulo iba a ser entregado inicialmente a principios de mayo. Pero el estallido de la pandemia de coronavirus provocó el cierre de los astilleros durante un periodo de seis semanas. Los clientes aceptaron entonces una dilación de los plazos de entrega y fijaron el 28 de octubre como fecha límite.

"La culminación exitosa de este gran contrato de Diversificación de Navantia en la Bahía de Cádiz supone un gran paso en este sector y sitúa al astillero de Puerto Real como referente internacional en el negocio Off-Shore", ha indicado Navantia.

La importancia de este módulo radica en que forma parte de la estructura que suministrará energía a cinco plataformas de extracción, por lo que es esencial para la puesta en marcha del campo petrolífero Johan Sverdrup, situado en el mar del Norte a unos 140 kilómetros al oeste de la costa de Stavanger. Este campo supone una inversión de más de 1.600 millones de euros co el objetivo de explotar una de las mayores reservas de hidrocarburos de la plataforma continental noruega. Se espera que cuando se encuentre a su máxima capacidad produzca el 25% de los hidrocarburos noruegos, con la extracción de entre 550.000 y 650.000 barrilesde crudo por día.

Equinor Energy –la antigua petrolera estatal de Noruega Statoil– adjudicó en abril de 2018 a Aibel la construcción de la plataforma P2 para el campo Johan Sverdrup. Después de un año de negocaciones, Aibel subcontrató a Navantia la construcción de uno de los tres módulos en los que han dividido el Topside de la plataforma.

El módulo que se fabrica en Puerto Real tiene una altura de 30 metros y un peso de unas 4.500 toneladas. Una vez terminada, la plataforma debe ser llevada al muelle sur de la factoría. Allí embarcará en un buque de transporte pesado rumbo al astillero de Aibel en la ciudad noruega de Haugesund, para ser ensamblada junto a otras dos estructuras que están siendo fabricadas en Tailandia y en ese mismo astillero noruego. Una vez superado este paso, serán remolcadas a su emplazamiento definitivo en la plataforma continental de Noruega.E

Aibel expresó su satisfacción con la rapidez con la que Navantia y las contratas recuperaron el ritmo de producción tras el fin del estado de alarma. Además, resaltó que el astillero de Puerto Real cuenta con ventajas competitivas respecto a sus competidores, tanto por la dimensión de sus instalaciones como su situación estratégica, a tan sólo a seis días de navegación de Noruega.